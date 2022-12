Lo que se puede hacer y lo que no durante la cuarentena en centro de Medellín

¿Se ha preguntado si en los próximos 14 días podrá ir a mercar al centro de Medellín?, ¿ya sabe si su EPS que lo atiende en el centro estará funcionando?, O tal vez entendió ¿cómo funcionarán las rutas de los buses y las estaciones del Metro, mientras la Comuna 10 está en cuarentena estricta?.

Ante tantas preguntas, el secretario de Gobierno de Medellín, Esteban Restrepo, le respondió a los ciudadanos, quienes esta mañana iniciaron un aislamiento obligatorio estricto en una de las zonas más concurridas de la ciudad.

Si vivo en el centro de Medellín, pero trabajo en El Poblado o Bello, ¿Puedo ir a trabajar?

Sí, pero si su trabajo está en una de las 20 excepciones del decreto que fijó la cuarentena obligatoria en la comuna 10 y que puede consultar aquí

Al revés, si vivo en El Poblado o Bello y trabajo en el centro, ¿puedo ir a trabajar?

Aplica el mismo criterio. Solo si su actividad está en una de las 20 excepciones.

Si tengo un almacén o una licorera en el centro, ¿La puedo abrir?

No, esas actividades no están exentas de la cuarentena y deben permanecer cerradas los 14 días.

Si siempre voy a mercar al centro, ¿puedo ir en estos 14 días?

Sí, podría ir, pero la recomendación es que estos días no vaya al centro de la ciudad. La idea es que circulen menos personas. Por estos 14 días merque en su barrio o su comuna.

Si cobro mi pensión en un banco del Parque Berrio, ¿ese banco estará abierto y puedo ir a cobrar este mes?

Sí, puede ir porque las actividades bancarias están exentas y permanecerán abiertas, cumpliendo con protocolos de bioseguridad y sin aglomeraciones.

Tengo un restaurante en el centro ¿Puedo ir a trabajar?

Sí, puede ir a trabajar, pero solo para vender por plataformas digitales o a domicilio. No se permite recibir comensales en las mesas.

Si yo cuido un niño o un abuelo mayor de 70 años en el centro, ¿puedo ir a cuidarlo?

Sí, es una de las excepciones del decreto.

¿El Metro funcionará en las estaciones del centro?

El Metro funcionará de manera normal en todas las estaciones. Sí se espera menor afluencia de pasajeros estos 14 días, pero entendemos que hay gente que se tiene que movilizar y por el Metro funcionará en todas las estaciones.

¿Qué pasará con las rutas de los buses en el centro?

Algunas van a modificar sus frecuencias, pero todas seguirán operando.

¿Si soy taxista, puedo trabajar en el centro: recoger personas o llevar pasajeros?

Sí, el transporte público es una excepción de esta medida. Para los taxis lo que sí pasará es que no se permitirán los acopios.

¿Por qué se permite el funcionamiento de los parqueaderos?

Porque hay personas como el señor que va a cobrar su pensión o los médicos que necesitan guardar sus vehículos para estar en esas actividades exentas.

La Plaza Minorista, el Éxito San Antonio y el Museo de Antioquia son emblemáticos o referentes en el centro de Medellín, ¿estarán abiertos

La Plaza Minorista sí. El Éxito también porque está vende artículos de primera necesidad y el Museo no porque este tipo de lugares no están exentos.

Si soy vendedor informal de alimentos o trabajar independiente, ¿puedo trabajar estos 14 días?

No, es una actividad que no está permitida. Por estos 14 días la alcaldía anunció un subsidio para garantizar que los vendedores informales se queden en su casa.

¿Qué va a pasar si mi EPS atiende en el centro las consultas o entrega de medicamentos?

Van a seguir ocurriendo porque las farmacias y las clínicas están exentas de la medida.

¿Es verdad que van a militarizar el centro

No, no habrá tampoco vallas ni militarización. Hay puestos de control y PMU para vigilar la medida, pero no se va a militarizar.

¿Por qué el centro de Medellín amanece en cuarentena estricta si hoy son otras las comunas que tienen más casos activos y si pasados 14 días allí, podría declararse lo mismo en otra zona?

Fue la recomendación de los epidemiólogos. El Centro si bien no es la zona con más casos activos, sí es donde hay más interacción social, hasta 1.000.000 de personas se movilizan en un día. Eso en 14 días son 14.000.0000 de contactos que queremos evitar.

Reviva la entrevista completa sobre lo que se puede y no se debe hacer estos 14 días en el centro de Medellín.

