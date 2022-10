Lo que usted debe saber para acceder a becas del Gobierno

La ministra de Educación, Gina Parody , explicó cuáles son los criterios para otorgar las 10 mil becas para estudiantes de bajos recursos, anunciada por el presidente Juan Manuel Santos.

Explicó que este es un primer paquete de becas con las cuales se comprometió el presidente Juan Manuel Santos y son para estudiantes que no tienen recursos y que el medidor de es el Sisben.

Dijo que lo nuevo en este sistema de becas es el criterio de excelencia y la condonación de la deuda: “No es justo que quienes tengan disciplina y esfuerzo no puedan estudiar por falta de recursos.

Explicó que las becas son para todo el país, pero habrá una concentración alta en Bogotá por el nivel académico que se ha logrado en la capital de la República en los últimos años.

El abecé de las becas

El Gobierno Nacional en cabeza del presidente Juan Manuel Santos y la Ministra de Educación, Gina Parody, anunciaron este miércoles que se destinó un presupuesto cercano a $155 mil millones con el objetivo de garantizar el acceso a la educación superior de los mejores estudiantes del país que no puedan pagar sus estudios universitarios.

"Según el análisis de los resultados de las pruebas SABER 11 del año 2012, unos 17 mil de los 27 mil mejores puntajes lo registran estudiantes de estratos 1, 2 y 3. Hoy, dos años después, cerca de 4 mil de esos jóvenes no han tenido acceso a la educación superior debido a que no cuentan con recursos económicos suficientes. Esto no puede seguir pasando en Colombia si queremos ser la nación más educada en el futuro", explicó la Ministra de Educación, Gina Parody, quien hizo énfasis en la necesidad de brindar igualdad de oportunidades a todos.

Es por eso que el Gobierno Nacional quiere asegurar el acceso a la Educación Superior al grupo de jóvenes de último grado de bachillerato o de educación media que presentaron la prueba Saber 11 el pasado 3 de agosto y, que en los resultados que serán publicados el próximo 10 de octubre, obtengan un puntaje total superior a 310 y cuyo grupo familiar este clasificado en el SISBÉN de acuerdo con el siguiente puntaje:

Área Puntaje

14 ciudades 49.99 - 52.71

Otra cabecera 49.99 - 56.32

Rural 32.98 - 40.75

Con el fin de fomentar la excelencia en la educación, estas becas solo se podrán solicitar para programas de formación en las 33 instituciones de educación superior acreditadas en Alta Calidad o que hubieran tenido la acreditación de Alta Calidad y se encuentren en proceso de recertificación (ver listado completo).

"La educación es la herramienta de equidad por excelencia. Cuando un joven con recursos económicos o uno de escasos recursos entran a las mejores universidades por sus méritos, parten de la misma base. Eso es igualdad de oportunidades, eso es equidad y eso es paz", dijo el presidente Juan Manuel Santos al anunciar el programa de becas en alocución pública.

El beneficio será un crédito-beca 100% condonable asignado a cada uno de los estudiantes favorecidos y notificados por el ICETEX, que cubrirá hasta el 100% del valor de la matrícula anual en cualquiera de las instituciones de educación superior privadas o públicas señaladas, además de un subsidio de sostenimiento correspondiente a dos salarios mínimos por semestre, en promedio.

Los recursos del valor de la matrícula o costos operativos serán girados directamente a la universidad y los de subsidio de sostenimiento, a los beneficiarios del programa.

Estos créditos serán 100% condonables siempre y cuando se logre la obtención del título profesional por parte del beneficiario del programa. El ICETEX, dentro del reglamento operativo, establecerá las condiciones y mecanismos para la recuperación de los recursos asignados a los beneficiarios que no logren culminar los estudios y sean clasificados como desertores.

Y es que ser 'pilo' paga, así que por primera vez el ICETEX no condicionará el desembolso a la existencia de un codeudor o garante para este Crédito - Beca y solo será requerido el pagaré suscrito por el joven beneficiario. Además, las instituciones se han comprometido a no cobrar la inscripción de los estudiantes y a tener un plan especial de sostenimiento para garantizar que no se retiren de sus estudios.

Con este programa de becas el Gobierno Nacional quiere seguir trazando el camino de la excelencia en la educación que se constituye como el más importante para la consolidación de la paz y la equidad para todos los colombianos.

Listado único de instituciones de educación superior para los beneficiarios:

-Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea Colombiana"Andrés M.Diaz" - Madrid, Cundinamarca.

-Escuela Naval de Suboficiales "Arc" - Barranquilla

-Fundación Tecnológica "Antonio De Arévalo" - Cartagena

-Dirección Nacional de escuelas Bogotá

-Instituto tecnológico metropolitano - Medellín

-Universidad Nacional de Colombia - Bogotá

-Universidad Autónoma de Occidente - Cali

-Fundación Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano - Bogotá.

-Pontificia Universidad Javeriana - Bogotá.

-Universidad Autónoma de Bucaramanga-

-Universidad CES - Medellín

-Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario Bogotá

-Universidad de Antioquia -Medellín

-Universidad de Caldas - Manizales

-Universidad de Cartagena

-Universidad de la Sabana - Chía

-Universidad de la Salle - Bogotá

-Universidad de Medellín

-Universidad del Cauca - Popayán

-Fundación Universidad del Norte - Barranquilla

-Universidad del Valle - Cali

-Universidad Eafit - Medellín

-Universidad EAN - Bogotá

-Universidad Externado de Colombia

-Universidad Industrial de Santander -Bucaramanga

-Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - Tunja

-Universidad Pontificia Bolivariana - Medellín

-Universidad Santo Tomás - Bogotá d

Universidad tecnológica de Pereira - Pereira

Universidad Tecnológica de Bolívar - Cartagena

Escuela de Ingeniería de Antioquia - Medellín

Universidad de los Andes - Bogotá

Universidad Icesi - Cali