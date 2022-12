Lo único que conocemos de las chuzadas es lo revelado por Semana: MinDefensa

El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, se pronunció sobre el escándalo de chuzadas adelantadas, al parecer, por miembros del Ejército y que denunció la revista Semana. El funcionario aseguró que los datos que tienen sobre la denuncia es lo mismo que reveló la publicación.

"Con respecto a hechos concretos, que hasta este momento hacen parte de una investigación adelantada por la revista Semana, solamente se tuvo conocimiento de esos hechos cuando se leyó el artículo que es hoy de conocimiento público", indicó el funcionario.

Según el ministro de Defensa, a la institucionalidad colombiana le conviene conocer la verdad de lo acontecido.

"Naturalmente lo que corresponde es avanzar en el esclarecimiento de la verdad, en el esclarecimietno de los hechos. El país lo que necesita es conocer la verdad, El Gobierno lo que necesita es conocer la verdad. El Ejército necesita conocer la verdad. La institucionalidad necesita conocer la verdad y esa verdad que es de naturaleza administrativa, disciplinaria, penal o fiscal, se conseguirá a través de las investigaciones", agregó

"El país tiene derecho a conocer la verdad" , complementó.

"Hoy mismo me daré a la tarea de recopilar las respuestas que se tengan en esta materia a cuyo contenido no me referiré públicamente porque a partir de este momento entran a ser parte de la reserva del sumario", indicó Trujillo.

Escuche las declaraciones del ministro de Defensa:

