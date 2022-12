Los 116 contratos que el Ejército firmó en 7 años con empresas señaladas de corrupción

BLU Radio revela un nuevo capítulo sobre el escándalo de corrupción que hoy tiene tras las rejas al general Jorge Horacio Romero, exjefe del Comando de Apoyo Integral y Desarrollo, por 26 contratos presuntamente irregulares que se firmaron cuando comandaba la IV Brigada del Ejército, con sede en Medellín, con las empresas Distrilogísticas PG S.A.S, Almacén Militar El Infante, Motovehículos S.A.S, cuyos representantes legales también están en la cárcel y -uno de ellos- en casa por cárcel por, supuestamente, haber entregado coimas de hasta el 10 % de la contratación, según la Fiscalía.

Tal y cómo lo dijeron en una conversación revelada por la Fiscalía, los contratos con esas empresas venían desde años atrás. El equipo de investigación de BLU Radio encontró que esa contratación inició, específicamente, desde el 2012 cuando el general Nicacio Martínez, hoy comandante del Ejército, comandaba la Cuarta Brigada.

Publicidad

Según información recopilada a través de derechos de petición, la IV Brigada del Ejército le entregó 110 contratos entre el 2012 y el 2018 por cerca de 6.084 millones de pesos a esas tres empresas señaladas por la Fiscalía como corruptas.

Las adjudicaciones se hicieron cuando quienes comandaban esta Brigada del Ejército eran: general Nicacio Martínez (2012-2013), general Néstor Robinson Vallejo (2014-2015), general Jorge Horacio Romero (2016-2017) y el general Juan Carlos Ramírez Trujillo (2018). Es decir, los contratos pasaron por la aprobación de varios generales del Ejército que, incluso, llegaron a dirigir el comando de la entidad. Es decir, la contratación con esas empresas en la Cuarta Brigada empezó con el general Martínez.

Publicidad

Por si fuera poco, además de esos contratos, Blu Radio conoció que, en el 2014, 2015, 2017, 1028 y en el 2019 la Brigada 11 del Ejército la Brigada 17, y a través de Convenios del CENAC y del CENAC de Tolemaida, el Ejército le entregó otros 6 contratos a las mencionadas empresas por 3.181 millones de pesos.

Es decir, en total, en ese lapso el Ejército suscribió 116 contratos por más de 9.265 millones de pesos con las empresas señaladas de corrupción.

Publicidad

La explicación que da el Ejército para volver a contratar este año con estas compañías -a pesar del escándalo- es que las mencionadas empresas gozan de presunción de inocencia. Recordemos que BLU Radio reveló hace unas semanas que este año el Ejército adjudicó un nuevo contrato a Diego López S.A.S que presentó un convenio comercial con la empresa Motovehículos, representada por Jaime Alberto Ramírez Díaz, en casa por cárcel por este caso de corrupción.

Precisamente, lo que está indagando la Fiscalía es desde hace cuánto tiempo atrás veía el modus operandi ilegal. Es decir, si la justicia ya se sabe que, supuestamente, durante la administración del general Romero los que manejaban la contratación de la Cuarta Brigada se aliaron con los contratistas Samir Fernando García Buitrago (Distrilogísticas PG S.A.S), Guerly Alexander Carrera Arias (Almacén Militar El Infante) y Jaime Alberto Ramírez Díaz (Motovehículos S.A.S), “para apropiarse de dineros del Estado mediante la adjudicación de contratos cuyos pliegos eran adaptados al perfil de los contratistas”, ahora el reto para los investigadores es encontrar desde hace cuánto venía ese acuerdo ilegal.

Blu Radio hoy revela que en 84 meses (siete años) a esas 3 empresas la Cuarta Brigada les adjudicaron 110 contratos y otras unidades del Ejército les adjudicaron otros 6. La pregunta es ¿Hubo pago de coimas para la adjudicación de esos otros contratos? Es decir, los que no firmaron cuando el general Romero comandaba la IV Brigada.

En este punto es preciso recordar esta llamada con la que le surge la inquietud al grupo de investigación de Blu Radio establecer desde hace cuánto venía el entramado y cuáles generales son los que deben darle explicaciones a la justicia.

Publicidad

En la interceptación hablan alias ‘Charry’ y el sargento mayor Echavarría.

-“Ese Samir llevaba como 7 u 8 años trabajando con el batallón, era el ‘man’ de confianza de todos los comandantes del batallón de servicio, era el ‘man’ de confianza de todos los comandantes del batallón de servicios, se lo pasaban en consigna porque era el que soltaba la plata. Samir, necesitamos 20 millones de pesos para pagar una fiesta, Sami, necesitamos 10… era el de la caja menor y se lo pasaban en consigna, era el proveedor non plus ultra.

-O sea que más de un comandante anterior debe estar que le tiembla el jopo

Publicidad

-Desde la época de mi general Mejía, desde la época de mi general Mejía, ese man se lo pasaban en consigna porque era el que manejaba la tula.

Fiscal: Samir era llamado la caja menor, esa era la denominación que se le daba, era la persona que. Incluso uno de los testigos dice que más de un comandante anterior debe estar ahí que le tiembla el jopo. Es decir que al señor Samir es un contratista conocido porque lo llamaban el hombre de la tula.

Una frase importante de resaltar en esta investigación es “se lo pasaban en consigna porque era el que soltaba la plata”. En otras palabras, sería: esos contratistas pasaban de una administración a otra porque les daban plata, punto en el que hoy tienen la lupa las autoridades.

Y es que la teoría de la Fiscalía en el caso del general Romero es que, aunque él no firmó ninguno de los 26 contratos que se le dieron durante su administración a esas tres empresas por 3.296 millones de pesos, sus subalternos los firmaron siguiendo sus órdenes.

Publicidad

Sobre este punto, el Ejército controvierte la tesis de la Fiscalía, según se lee en la respuesta al derecho de petición a Blu Radio. La entidad exime de toda responsabilidad no sólo al general Romero si no a todos los que han comandado las Brigada pues aseguran que “los señores comandantes de las Brigadas del Ejército Nacional, no tienen ni han tenido competencia para suscribir contratos de acuerdos a los actos administrativos de delegación de competencias expedidos por el Ministerio de Defensa”.

Publicidad

Esta es la primera entrega de la investigación de Blu Radio teniendo en cuenta que conocedores del caso le dijeron a periodistas de este medio que el Ejército no había hecho relación de todos los contratos que les entregaron a esas empresas y que la “cereza del pastel” está en: los convenios y en los contratos que suscribieron a través de La Ley 418 que firman entes territoriales con esas empresas en beneficio del Ejército. Cuando tengamos esas respuestas las revelaremos en este medio de comunicación.