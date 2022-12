Los 16 carros de Ordóñez, un problema ético y moral: Sindicato de la Procuraduría

El presidente del sindicato de la Procuraduría, William Villán, lamentó la actuación del exprocurador Alejandro Ordóñez que se otorgó al menos 16 vehículos blindados tras salir de la entidad.



Según Villán, esto muestra un problema ético de Ordóñez, pues podría tratarse de un conflicto de intereses al favorecerse a sí mismo con una decisión administrativa.



“Son 16 vehículos, pero el problema no es que no tenga derecho a que lo protejan, él cumple un papel y es un hombre polémico, etcétera. El problema está en dos cosas, primero, que él mismo expidiera el acto administrativo que lo beneficiaba por lo que podría estar incurso en conflicto de intereses”, manifestó Villán.



“Es un problema ético y moral porque no puede ser que quien está llamado a velar por la moral pública no dé ejemplo de ello”, agregó.



Incluso, aseguró que, pese a que lleva varias décadas trabajando en la Procuraduría, no había visto una situación similar.



“En mis 32 años de servicio público en la Procuraduría, es la primera vez que vemos una situación como esta”, lamentó el presidente del sindicato.



Finalmente, puso el ejemplo de otros exprocuradores para mostrar que se trata de una situación irregular.



“Edgardo Maya cuando se retiró de procurador al día siguiente tenía un vehículo y un escolta. De la misma forma estuvo Alfonso Gómez Méndez, Carlos Gustavo Arrieta, con Jaime Bernal Cuellar, etcétera”, finalizó.



Cabe recordar que, según varias versiones entregadas a BLU Radio, solo la hija del exprocurador Ordóñez cuenta con tres vehículos blindados y al menos ocho escoltas, mientras que la esposa tiene cinco carros y cerca de 10 escoltas.



Por su parte, el nuevo procurador Fernando Carrillo enfatizó en que al disminuir riesgo de los funcionarios debe disminuir su esquema de seguridad.



“Por la evolución de la seguridad del país, y desconociendo los detalles específicos, los criterios deben establecerse en un estudio de seguridad”, dijo.