“Los autores tendrán que pagar por lo que hicieron”: padres del niño Ismael asesinado en Neiva

En medio de la tristeza y el dolor que hoy enluta a la familia Rodríguez en Neiva, con su voz entrecortada, Angélica Pulgarín, madre del niño Ismael, asesinado en un atentado contra su padre, director de la cárcel de Rivera, expresó en Blu Radio que los responsables de este hecho deben ser capturados para ser llevados ante la justicia.

“Espero que las autoridades logren dar con la captura de los autores de este hecho. Mi hijo era un niño cuyo corazón no conocía sino amor y cariño… y sí, existe la justicia en la tierra, y los autores tienen que pagar por lo que hicieron”, dijo.

Agregó Angélica que su hijo es otra víctima de la violencia en este país, violencia que le ha quitado la vida a muchos niños inocentes en Colombia: “La casa ha estado en silencio; había ruido y música cuando llegaba del colegio. Lo extrañamos mucho, la falta que nos hace… Vivimos en un país muy violento, un país polarizado. Hoy le tocó a mi hijo, como a muchos niños víctimas de una guerra que no sé cuándo irá a parar”.

Por su parte, Edgar Enrique Rodríguez, quien resultó ileso del atentado perpetrado por sicarios motorizados, con lágrimas en los ojos, aún no se explica por qué la violencia le arrebató a su único hijo, dejando un inmenso vacío en su hogar: “Era un niño amado, era mi único hijo, y solo me queda darle las gracias por haberme dado tanta alegría”.



En una caravana con globos blancos, familiares y allegados de la familia Rodríguez Pulgarín acompañaron el féretro del pequeño Ismael hasta la parroquia Santa Teresa de Calcuta, en el oriente de Neiva, donde se cumplieron las honras fúnebres.

Posteriormente, los restos mortales del niño de 11 años fueron llevados al cementerio Jardines del Paraíso, donde le dieron su último adiós.