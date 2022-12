Los compromisos del gremio taxista para mejorar servicio en el país

Tras una reunión celebrada entre taxistas y el viceministro de Transporte, Alejandro Maya, este miércoles se firmó un acta en donde el gremio adquiere el compromiso de mejorar la prestación del servicio y no realizar ningún cese de actividades.

Por eso, Ospina indicó que los transportadores luchan “por el respeto a una institucionalidad” y reiteró que “Uber ha desafiado al Estado, viola el Código Penal colombiano, el Artículo 425 que dice que nadie puede imponer tarifas en Colombia, y hay algunos medios y periodistas que hacen apología al delito”.

Dijo además que “los taxistas tienen que estar intranquilos”, porque el Ministerio de Transporte indicó que “taxista que se niegue a prestar el servicio de taxi en Colombia y reciba dos quejas, se le suspenderá la licencia de conducción por 6 meses; y si el señor presta un servicio público colectivo y obstaculizar las vías de TransMilenio, le van a cancelar su tarjeta de operación a partir de hoy”.

–Los compromisos de los taxistas

Ospina dijo también que el gremio se comprometió “a seguir prestando un excelente servicio” acatando los siguientes puntos:

–Hacer campañas en las compañías para educar a los taxistas.

–Cargar vueltas para terminar las riñas con los usuarios.

–Se acabará el ‘para dónde va’. “El mismo usuario ayudará, pues hoy tenemos aplicaciones para denunciar y contabilizar las unidades del taxímetro”.

Sin embargo, Ospina dijo que las medidas que se tomen de nada servirán si los usuarios no denuncian formalmente malos comportamientos de los conductores. “Les pedimos a los usuarios que no les dé miedo denunciar, que no se haga solo en redes”, pidió el vocero.

“Quienes más están interesados en que mejore el gremio de taxistas, somos nosotros. Por eso invito a todos los compañeros a que le bajemos a la agresividad con los blancos, no todos trabajan con Uber”, finalizó el representante del gremio de taxis.

El Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Puertos y Transporte, y la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, manifestaron este miércoles su apoyo a la implementación del plan de choque que ejecutarán las autoridades.

La medida se toma con el fin de combatir la ilegalidad en el servicio de transporte público individual de pasajeros.

El Ministerio de Transporte se comprometió a apoyar a las autoridades locales en la ejecución del plan de choque para el control de la ilegalidad en el transporte público individual de pasajeros y a mantener un diálogo permanente con los gremios del sector.

Los planes de choque, que se implementarán en cada ciudad, contemplan sanciones a conductores y empresas, en cumplimiento de la ley 105 de 1993 que “contempla que todos los actores en la vía son sujetos de sanción”, según Ospina.