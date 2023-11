Los constructores saben que no va subir 300 % el predial: Minvivienda

Durante su paso por la jornada de inducción de autoridades territoriales que realiza la ESAP a gobernadores electos en Cartagena , la ministra de vivienda, Catalina Velasco, se refirió a la polémica por el proyecto de incremento del impuesto predial del Gobierno nacional.

Frente a la advertencia de Camacol, acerca de que estos incrementos profundizarían la crisis del sector de la vivienda, la ministra Velasco aseguró esto no tendrá ninguna repercusión en la construcción de viviendas, y negó un aumento del 300 % en el predial.

“Es importante que todos entendamos cuál es el alcance del proyecto de ley, una cosa es la actualización catastral y otra cosa es el impuesto predial (…) las ciudades tienen actualizado su catrasto, no va subir el impuesto predial en las ciudades y por supuesto no va tener ningún impacto en vivienda y mucho menos en las que se construyen, comprendamos bien lo que está sucediendo”, sostuvo en declaraciones a medios de comunicación.

A su vez, la Minvivienda señaló que la reactivación del sector de la construcción se seguirá impulsando con la preasiganción de subsidios de ‘Mi casa ya’, a partir del próximo año, y esto es algo que conocen los constructores.

“La reactivación en materia de vivienda se hace a través del programa ‘Mi casa ya’, la preasignación de subsidios nos va permitir generar nuevas iniciaciones y que no va subir el predial 300%, eso es una mentira, eso es algo que no hemos sabido leer, que no hemos sabido comprender, que no hemos sabido divulgar, y los constructores saben que no va subir 300 % el predial, las familias saben que no va subir 300% el predial, estamos entendiendo mal y hay que saber leer”, dijo.

Sobre la preasignación de los subsidios de vivienda a partir del 2024, la Minvivienda detalló que el próximo año se podrán asignar los recursos para proyectos que se entreguen en 2025 y 2026.

“Una familia puede comprar en planos un proyecto en el año 24 para que le entreguen en el año 25 ó 26, y desde el año 24 se le preasigna el subsidio, de manera tal que pueda recibir su crédito hipotecario y se inicien nuevos proyectos (…) esto es un proyecto de reactivación que se ha venido trabajando desde hace varios meses de la mano de los constructores, con las familias, y sabemos que va mejorar el programa que, además está avanzando, y que ya llevamos casi 48 mil subsidios asignados este 2023”, detalló.

