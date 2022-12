“Los duros deben pagar el abogado”: mayordomo de la finca del exembajador Sanclemente

La fiscal del caso explicó que una de las pruebas que tienen en contra de los tres capturados: Laureano Martínez Cortés y Gustavo Enrique Bejarano Romero, como mayordomos o administradores de la finca del exembajador Fernando Sanclemente, y el caletero Alex Pinto, es una agenda que demostraría que procesaban cocaína en el predio desde octubre del año pasado.

Publicidad

Otras personas que participaron y que no han sido capturadas. El 13 de febrero, Gustavo Enrique Bejarano, capturado en flagrancia el día del allanamiento de la finca, habló con Laureano Martínez, uno de los mayordomos capturados este jueves, sobre “sí ya habló con los duros de arriba que porque deben pagarles el abogado”. Según la fiscal, en la conversación, Laureano dice que lo único que sabe es que no se puede “acercar por allá” y que Sanclemente les está marcando, pero que no va a hablar con ninguno de ellos.

Le puede interesar: Fiscal viajó a San Andrés no solo con la esposa, sino con su hija y una amiga de ella

Publicidad

En otra conversación del 13 de febrero, Laureano Martínez habló con la compañera permanente de Gustavo Enrique Bejarano y le comentó que “Sanclemente está por ahí, que ya habló y que van a llegar hasta el fondo. Que le diga a Enrique que el mandó abogado de él para hablar con Sanclemente para ver qué hace, que si les toca presentarse pues les toca. Que toca esperar a ver qué dice el viejo porque si se ve jodida la cosa toca desaparecer”. La esposa le dice que es “mejor perderse”.

Publicidad

El próximo lunes la juez de garantías definirá si los envía o no a la cárcel preventivamente. Los tres capturados se declararon inocentes de los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos.