Los negociadores son el Gobierno y las Farc, nadie más, dice Iglesia católica

“Los negociadores son el Gobiernos y las Farc y por lo tanto no es momento de que las Farc comiencen a negociar con todas las fuerzas que hay en el país”, dijo el cardenal Rubén Salazar.



En ese sentido, el cardenal aseguró que es el Gobierno el que debe negociar con el grupo guerrillero.



Salazar dijo que no es bueno dilatar la negociación y que las conversaciones se deben mantener en el escenario establecido para los diálogos.



Este miércoles, el negociador de las Farc, Félix Antonio Muñoz, más conocido como ‘Pastor Alape’, aseguró que a quien hay que escuchar es al presidente Juan Manuel Santos, para no darles legitimidad a "saboteadores".