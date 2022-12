Los polémicos contratos del exfiscal Gustavo Moreno con el Congreso

El exfiscal Luis Gustavo Moreno firmó al menos dos contratos de prestación de servicios con la Cámara de Representantes para realizar acompañamiento jurídico en procesos penales, disciplinarios y fiscales adelantados por la Comisión de Acusaciones.

Publicidad

Dichos contratos fueron firmados el 28 de marzo de 2012 ($20 millones) y el 4 de marzo de 2015 ($30 millones), por la entonces directora administrativa de esa corporación Gloria Inés Raigoza, quien fue cuestionada por varias contrataciones, incluida una licitación por 14.000 millones de pesos para la compra de tiquetes.

Conforme a los informes labores presentados por Moreno, tuvo acceso a varios expedientes importantes, entre ellos denuncias contra el ex fiscal Eduardo Montealegre y los ex magistrados de la Corte Constitucional Jorge Pretelt y Luis Ernesto Vargas. También contra Mario Iguarán, Viviane Morales, Guillermo Mendoza Diago, el ex presidente Álvaro Uribe y el presidente Juan Manuel Santos.

Publicidad

En los documentos, el abogado señala dentro de sus logros haber apoyado y dado claridad a los representantes investigadores, frente a consultas o dudas concernientes a los procesos penales, disciplinarios y fiscales que se adelantan por parte de la Comisión de Investigación y Acusación. Ahí queda además evidenciado que tuvo acceso a pruebas y acervo documental de todos los procesos tanto penales como disciplinarios y fiscales a cargo de la Comisión.

Publicidad

Hasta el momento no se han presentado quejas sobre actuaciones irregulares del exfiscal anticorrupción durante esas asesorías, pero este es un tema que demuestra la cercanía de Moreno con casos claves, lo cual ha generado suspicacia de algunos sectores políticos que están indagando si las conductas en la Fiscalía también fueron cometidas por este personaje en su paso por la Comisión de Acusaciones y quién lo habría recomendado para entrar allí.