Los protocolos se encuentran al día: Andrés DC tras inspección por parte de autoridades

El restaurante Andrés DC emitió un comunicado en el que se refieren a las labores de inspección y vigilancia que se realizaron durante este lunes 8 de septiembre en las instalaciones del restaurante. Lo anterior, después de que el viernes pasado algunos comensales fueran víctimas de las chispas que botó una máquina de humo por una falla.

"En Andrés DC reiteramos nuestra disposición permanente para colaborar con los entes de control en el marco de las visitas e inspecciones que adelanten en nuestras instalaciones. Durante la más reciente visita de Inspección, Vigilancia y Control (IVC), realizada hoy por funcionarios de la Secretaría de Gobierno, la Alcaldía Local de Chapinero, la Secretaría de Salud, Bomberos Bogotá – Gestión del Riesgo y la Policía Nacional, se verificó que todos los protocolos se encuentran al día, contando en todo momento con el acompañamiento, la apertura y la colaboración de nuestro equipo", señala el restaurante.

Medidas biosanitarias en Andrés Carne de Res // Foto: Facebook Andrés Carne de Res

En el mismo sentido aseguraron que estaban comprometidos con n el cumplimiento riguroso de la ley y la transparencia en las operaciones que realizan.

"Se emitieron recomendaciones que serán tomadas en cuenta, como retirar de circulación (dar de baja del inventario de la compañía) la máquina que ocasionó el incidente por una falla técnica, medida que se implementó desde la misma noche del suceso", señaló el restaurante.