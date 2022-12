Los secretos sobre el reclutamiento de las Farc que se descubrieron con la Operación Berlín

Dice el informe de la Fiscalía a la JEP, revelado en primicia por BLU Radio, que el fenómeno de la ‘vinculación y utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de las Farc’ adquirió visibilidad con los resultados de la denominada Operación Berlín en el año 2000 donde se reportaron, aproximadamente, 94 bajas de la Columna Móvil Arturo Ruiz de las Farc, 19 de las cuales eran menores de edad. Solo hasta este momento, dice el ente acusador, se evidenció la gran cantidad de menores que conformaban esa estructura guerrillera. Revela el informe que el periodo comprendido entre 1998 y el 2010 es el de mayor número de investigaciones de “vinculación y utilización”.

“El fenómeno de “vinculación y utilización” de NNA tuvo su momento de auge como consecuencia del trabajo político y militar que las Farc-EP iniciaron desde la VII Conferencia Nacional Guerrillera, el cual aumentó el número de menores “vinculados” en las áreas de control e influencia territorial de los nuevos bloques y comandos conjuntos”, dice el documento.

Además, que, en 1982, en el páramo de Sumapaz, municipio de Cubarral (Meta), las Farc realizaron la VII Conferencia Nacional Guerrillera, en la cual se autodenominaron como “Ejército del Pueblo” y se anexaron la abreviatura EP a la sigla de Farc. Ahí, en medio de la búsqueda de la toma del poder, diseñaron escenarios para el fortalecimiento de los vínculos con las comunidades con el fin de expandirse y atraer más adeptos a su lucha revolucionaria. Asegura la Fiscalía que eso se evidenció en el trabajo realizado por parte de esta organización en las escuelas de formación para NNA y organizaciones juveniles.

En ese momento, estipularon la incorporación de personas entre los quince (15) y treinta (30) años de edad para ingresar a sus filas:

“El ‘reclutamiento’: los frentes crearán las comisiones que deben ser preparadas para ello con estricto tacto para reclutar hombres y mujeres, los cuales, en forma pareja, deben ser desde los 15 hasta los 30 años de edad; estas comisiones tienen carácter temporal y en su reemplazo actuará una nueva comisión (rotación). El reclutado debe estar físicamente apto y mentalmente maduro, es decir, claro del por qué ingresa. El “reclutamiento” está en dependencia del área de población y del desarrollo del frente (…)”, dice el documento.

Dice la Fiscalía que, en ese mismo año, el Secretariado de las Farc-EP, conformado por Pedro Antonio Marín, alias ‘Manuel Marulanda Vélez’ o ‘Tirojifo’; Tarsicio Guaracas Durán, alias ‘Jaime Guaracas’; Luis Alberto Morantes Jaimes, alias ‘Jacobo Arenas’; Luis Edgar Devia, alias ‘Raúl Reyes’; Marco Tulio Rodríguez Sunce, alias ‘Luis Ángel’ y Guillermo León Sáenz, alias ‘Alfonso Cano’, estableció como meta general que en 1986 las Farc-EP deberían estar conformadas por 15.000 integrantes. Para esto, cada frente debía establecer sus propias metas de crecimiento.

Incluso, sobre la vinculación de nuevos miembros, únicamente se dijo que: “(…) el reclutado debe estar físicamente apto y mentalmente maduro, es decir, claro del por qué ingresa. El “reclutamiento” está en dependencia del área de población y del desarrollo del frente (…)”.

SOBRE LOS CLUBES INFANTILES Y JUVENILES

Dice el documento que, los Clubes Infantiles Bolivarianos o Clubes Pioneros, fueron una de las estrategias desarrolladas por las Farc-EP para utilizar menores de edad en el conflicto armado dentro de su estrategia de masas, como lo confirman documentos de la organización en poder de la Fiscalía.

“(…) Cuando hablamos de organización de masas estamos hablando de la organización de sindicatos, ligas campesinas, juntas de acción comunal, juntas de padres de familia, organizaciones femeninas, organizaciones juveniles, pioneros, comités de usuarios y otras formas de organización (…)”, dice uno de los documentos.

Según los investigadores, las Farc-EP dispusieron una Guía Para el Trabajo de Los Clubes Infantiles Bolivarianos con el fin de desarrollar este tipo de escuelas de formación. Fue así como principalmente en la zona de influencia del Bloque Oriental, se tiene conocimiento de la existencia del Clubes Pioneros en el municipio de El Castillo (Meta).

““(…) Ayudar a la educación, orientación y formación de la infancia comenzando por el buen comportamiento en el hogar, la escuela, en la calle y despertar su creatividad hacia el bien común para que desde temprana edad sea un luchador por los cambios sociales convirtiéndose en un revolucionario. (…) Pueden ser pioneros los niños de 5 a 12 años de edad (…)”, dicen los documentos en poder del ente acusador.

En 1998, cuando se llevaban a cabo los diálogos de paz entre el entonces presidente Andrés Pastrana (1998-2002) y las Farc, dice el informe, cambió la dinámica del conflicto. El Gobierno Nacional ordenó desmilitarizar un territorio de 42.129 km2, conocido como la Zona de Distensión (ZD), que comprendió los municipios de Uribe, Mesetas, La Macarena y Vistahermosa (Meta) y San Vicente del Caguán (Caquetá). En ese momento, las Farc aprovecharon para incrementar su pie de fuerza y entrenar a sus tropas. Fruto de este crecimiento militar y expansión territorial pasaron de 60 a 84 Frentes, llegaron a tener 20.786 combatientes en 2002 y una presencia en 622 municipios, equivalentes a un 60% del total de municipios del país.

La Zona de Distensión tuvo incidencia en el incremento significativo en la “vinculación y utilización” de menores por parte de las Farc, como quedó reflejado en la denominada Operación Berlín.

OPERACIÓN BERLÍN

Las investigaciones de la Fiscalía evidencian que entre 1998 y 2001 los Frentes 1, 7, 10, 16, 26, 27, 39, 40, 43 y 44 de las Farc reclutaron menores con la finalidad de aumentar el pie de fuerza de la organización y crearon la Columna Móvil Arturo Ruiz (Cmar), que tenía el propósito de cumplir la directriz dada en la VIII Conferencia Nacional Guerrillera en el sentido de ampliar el pie de fuerza y copar todos los territorios del país.

Varios testimonios muestran que, para la creación de la columna, era necesario el reclutamiento masivo de menores que, además de sufrir las condiciones propias de la guerra, también fueron víctimas, según sus declaraciones, de maltrato físico, sicológico, de abortos, planificación forzada, entre otros.

“(…) Para eso nos estaban reclutando y entrenando, para que nosotros buscáramos más gente y crecer, no importaba si eran menores, o ancianos porque el decir de ellos era que quien no sirviera para la guerra, podía servir para cocinar, cargar leña, informar, o estar vigilando (…)”, dice un testimonio.

“(…) En la columna Arturo Ruiz hay aproximadamente 150 menores de edad entre los 14 y 17 años y tiene 90 mujeres, agrega que las menores que quedan embarazadas las obligan a abortar y que el “reclutamiento” lo efectúan bajo engaño (…)”.

“(…) Para conformar la Columna Móvil Arturo Ruiz nos reunieron en el Borugo, que queda a 3 kilómetros de la Macarena (…) Nos dijeron que se iba a llamar Arturo Ruiz, para conformar un frente en el Magdalena Medio. El comandante sería ‘Rogelio’, el segundo sería un señor que venía del frente 15 (…) éramos como 380 combatientes, muchísimos niños y niñas (…)”.

“(…) Llegaron al campamento del Negro Acacio, estuvieron tres meses en el lugar donde se prepararon en lo militar, como avanzar al enemigo, saberse cubrir, charlas, política, a ser ágil, cursos de enfermería, de artillería, explosivos (…)”.

De acuerdo con versiones recogidas por la Fiscalía, de la zona partieron 362 guerrilleros de esa columna Móvil Arturo Ruiz, de los cuales 197 eran menores de edad cuando fueron “vinculados” a la organización y 128 NNA fueron entregados por el Bloque Oriental.

Además, dice el ente acusador, los menores provenían de familias campesinas con condiciones socioeconómicas precarias. Lo anterior fue aprovechado por el grupo subversivo para persuadirlos y engañarlos. Los relatos de los menores confirman esta estrategia de “vinculación” forzada.

HISTORIAS SOBRE NIÑOS QUE HICIERON PARTE DE LOS CLUBES

Dice la Fiscalía que, aunque no cuenta con información detallada relacionada con menores de edad integrantes de estos clubes, sí tienen documentación que confirma su existencia y la trayectoria que algunos menores se vieron forzados a seguir desde temprana edad para finalmente integrar las filas armadas de las Farc. En ese contexto, se conoce el caso de una menor nacida en el municipio de Tibú (Norte de Santander). De acuerdo con los datos encontrados en la hoja de vida guerrillera, ella nació en 1975 y en 1983, a la edad de ocho (8) años, ingresó como pionera. Después, entre 1985 y 1987, hizo parte de la Juco; entre 1987 y 1990 integró las Milicias Bolivarianas (MB) y en 1990 ingresó al Frente 10 de las Farc-EP.

Incluso, en una entrevista, una integrante del Frente 39 conocida con el alias de ‘Vanesa’, y quien fuera capturada en el 2001, expuso que en una finca llamada ‘La Tigrerita’ ubicada en la zona de influencia del Bloque Oriental, existía una escuela de formación para menores de edad.

“(…) esta escuela de formación de niños para las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo (Farc-EP), [donde] se encontraban los siguientes menores de edad: (alias ‘Edwin’) siete (7) años de edad, (alias ‘Yilder’) ocho (8) años de edad, Ferney N (alias ‘Dairo’) diez (10) años de edad, Alcides Arias once (11) años de edad, (alias Vladimir), Jonier N (alias ‘Urpiano’), (alias ‘Luis Carlos’), (alias ‘Jhon Esteven’), Ana N (alias ‘Sandra’),(alias ‘Dumar’) y Diana Arias (alias ‘Omaira’) de trece (13) años de edad, (alias ‘Tito’) doce (12) años de edad, hermano de (alias ‘Tito’) y Edilson N (alias ‘Pomponio’) cuarto comandante de milicias (alias ‘Jairito’ o ‘Pacheco’) y (alias ‘Jeferson’) de quince (15) años de edad. Además, la entrevistada manifiesta que en el campamento La Tigrerita también se encontraba las niñas Yuri Johana Arias y Briyid N, de cinco (5) y cuatro (4) años respectivamente (…)”, dice un aparte de la entrevista.

La Fiscalía también tiene en su poder un relato de uno de los postulados a la Ley de Justicia y Paz, quien ingresó al grupo armado en el año 1983 e hizo parte de los Clubes Pioneros. Se trata de José Luis Calvo Pabón, alias ‘Tatareto’, uno de los fundadores del Frente 22 de las Farc. El postulado cuenta cómo inició su trayectoria en estas escuelas y la función principal que desempeñó en el Club Pionero.

“(…) Yo primero, antes de ingresar a la guerrilla, era de los pioneros. 20 muchachos que nos ingresaron a los pioneros; niños mandaderos de la organización. (…) Entonces cuando eso no había escuelas, no había nada en esa zona, nuestros padres no nos daban charlas y nosotros ingresamos a la organización (…)”, dice en su declaración.

Dice el documento que un menor de edad que se vinculó a las Farc en 1989, en Belén de Bajirá, a la edad de doce (12) años, dijo que el trabajo de masas realizado por las Farc, desde sus orígenes, tuvo especial relación con la “vinculación” de menores a través de las Juventudes Comunistas (Juco).

“(…)Yo ingresé a las Farc mediante el partido político Juco, juventud comunista en Belén de Bajirá, Chocó, eso fue en el año 1989, me ingresó ‘El Negro Cipriano’, él era comandante de milicias del Frente 5, él me dijo que primero me preparara en la Juco, iba a hacer mandados, cruzar armas, hacer mandados a los pueblos, nos iban enseñando a través de cursos la ideología de las Farc, ahí duré dos años en esos cursos desde 1989 hasta 1991. El 4 de septiembre de 1991 me enviaron para el monte para el 5 frente, me trasladaron para Apartadó, estuve en toda la región de Urabá, Córdoba, Chocó, Ituango, Peque, Dabeiba, Frontino, Urrao; para el año de 2009 estaba en la zona de Guapa, La Fortuna, Chigorodocito, Juradó, ahí estaba como jefe de finanzas con Mateo Ricardo y Deibis, ya estando en esa área tuve una misión última, que era retener a una miliciana alias ‘Flaca’, su nombre es Claudia Estella Rivera Ortiz, actualmente es mi compañera permanente, ella manejaba la situación urbana de Medellín, después había que matarla porque era informante del Estado, me habían dado la orden, entonces en la noche planeé para no matarla, yo me vine con ella para Medellín, llegamos el 8 de agosto de 2009 nos fuimos para Manrique, teníamos un seguimiento de la 4 Brigada y la Fiscalía y nos capturaron el 21 de septiembre de 2009, la Fiscalía nos dio la oportunidad de desmovilizarnos ese mismo día, me enviaron para la Brigada 17 en Carepa para hablar con Samir, y con generales del Ejército para dar información de ubicación de guerrillas (…)”, dice en su declaración.

Revela la Fiscalía que alias ‘Karina’ fue una de las comandantes de las Farc que inició su carrera criminal en esos clubes juveniles.

“La relación con juventudes comunistas fue una de las formas en que algunos NNA fueron “vinculados y utilizados” por parte de las Farc-EP. Tal es el caso de Elda Neyis Mosquera García, alias ‘Karina’, quien, en 1978, a la edad de doce (12) años, había sido “vinculada” a la Juventud Comunista, participó en manifestaciones en el corregimiento de Currulao y otras veces en el municipio de Apartadó (Antioquia), para posteriormente iniciar su actividad armada y después llegar a ser comandante del Frente 47 de las Farc-EP”, dice el documento.

LOGRARON INCREMENTAR SU PIE DE FUERZA CON MENORES DE EDAD

Según el documento, en 1993 las Farc habían cumplido con parte de la estrategia para la toma del poder establecida desde la VII Conferencia Nacional Guerrillera, incrementado su fuerza a 84 frentes.

