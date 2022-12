Los senadores que ‘dieron la espalda’ a las Circunscripciones Especiales de Paz

Tambalea el proyecto que crea 16 curules en la Cámara de Representantes para las víctimas del conflicto armado que vienen de zonas vulnerables como Tumaco, San Vicente del Caguán, entre otras.



Para aprobarlo se tuvieron que hacer dos conciliaciones ya que la Cámara de Representantes y el Senado no se pusieron de acuerdo con el texto y surgieron señalamientos contra el senador Roy Barreras a quien acusaron de incluir varios “micos” para que dichas curules favorecieran a sus amigos políticos en Cauca.



Sin embargo, finalmente ambas corporaciones dejaron claro que este proyecto solo favorecerá a las víctimas acreditadas.



BLU Radio comparó ambas votaciones y fueron varios los senadores que 'se voltearon' a última hora.



Segunda votación 28 de noviembre de 2017



Los que votaron por el NO:



Eduardo pulgar (Partido de la U)

Nora García (Partido Conservador)

Laureano Acuña (Partido Conservador)

Javier Delgado (Partido Conservador)

Nidia Osorio (Partido Conservador)

Miryam Paredes (Partido Conservador)

Hernán Andrade (Partido Conservador)

Carlos Enriquez Maya(Partido Conservador)

Jorge Pedraza (Partido Conservador)

Roberto Gerlein (Partido Conservador)

Juan Samy Merheg (Partido Conservador)

Juan Diego Gómez (Partido Conservador)

Fernando Tamayo (Partido Conservador)

Germán Varón (Cambio Radical)

Daira Galvis (Cambio Radical)

Bernabé Celis (Cambio Radical)

BLU Radio buscó la votación de estos mismos senadores en la primera conciliación del proyecto, del pasado 15 de noviembre

Eduardo Pulgar, no asistió

Nora García, votó por el sí

Laureano Acuña, no asistió

Javier Delgado, no asistió

Nidia Osorio, votó por el sí

Miryam Paredes, votó por el sí

Hernán Andrade, votó por el sí

Carlos Enriquez Maya, votó por el sí

Jorge Pedraza, votó por el sí

Roberto Gerlein, votó por el sí

Juan Samy Merheg, votó por el no

Juan Diego Gómez, votó por el sí

Fernando Tamayo, votó por el sí

Germán Varón, no asistió

Daira Galvis, no asistió

Bernabé Celis votó, por el sí

En esta votación el senador conservador Juan Manuel Corzo votó por el NO.



En conclusión, los senadores conservadores, a excepción de Juan Samy Merheg, cambiaron su voto y al final se opusieron pese a pertenecer a la colación del gobierno.