Louis van Gaal dejaría el banquillo del Manchester United

Van Gaal sabe que corre gran peligro de ser despedido a mitad del contrato de tres años que firmó con el club inglés tras llevar a la selección holandesa al tercer puesto en el Mundial-2014.



A la inexplicable eliminación de la Champions League a principios de diciembre le siguió una racha de cinco partidos consecutivos sin vencer (dos empates y tres derrotas) en la Premier League, lo que ha dejado al United fuera de los cuatro primeros puestos que dan derecho a jugar la próxima Champions.



A raíz de la sonrojante derrota por 2-1 del pasado sábado contra el modesto Norwich City, todo hacía pensar que el técnico se jugaba su futuro en los dos siguientes compromisos.



La prensa especula que una derrota el sábado ante el Stoke City o el próximo lunes contra el Chelsea en Old Trafford llevaría a los propietarios del club, la familia Glazer, a cesarle.



Pero este martes se dispararon las especulaciones que apuntan a que Van Gaal ni siquiera llegará al duelo contra el Stoke y Twitter se inundó con mensajes que daban por hecho el cese.



Esas informaciones se basaban en que el vicepresidente ejecutivo del United Ed Woodward había viajado a Londres para una reunión con los directivos del club.



No obstante, el Manchester Evening News informó que Woodward había viajado a la capital sólo para negociar contratos comerciales y no para discutir sobre el futuro de Van Gaal.



El técnico tiene previsto ofrecer el miércoles a las 15h30 GMT la tradicional conferencia de prensa anterior al encuentro liguero, pero el United podría anunciar el cese incluso antes.



Pero incluso si sobrevive al ultimátum de los dos próximos partidos, Van Gaal sabe que sólo una racha de victorias le permitirá salvar el puesto, después de haber sumado solo cuatro triunfos en los últimos 15 partidos del United.



El portugués José Mourinho, cesado por el Chelsea la semana pasada, habría ya comunicado al United su predisposición a hacerse cargo del equipo si Van Gaal es cesado, lo que podría llevar a los Glazers a adelantar el cese por temor a poder perder al codiciado técnico luso.



"No hay nada", dijo este martes el agente de Mourinho Jorge Mendes. "No sabemos que pasará en el futuro, pero por ahora no hay acuerdo. Tampoco hay una propuesta oficial, eso no es verdad", precisó.



Pep Guardiola también está en la lista de candidatos a ocupar el banquillo en Old Trafford ahora que el técnico catalán ha confirmado su marcha del Bayern Múnich al final de la temporada.



United podría colocar a Ryan Giggs, actual asistente de Van Gaal, como técnico interino hasta la llegada de Guardiola.



La prensa tampoco ha ayudado a Van Gaal después de que se haya publicado que los pesos pesados del vestuario del United ya no apoyan a su entrenador, pese a que mantienen su respaldo en público al extécnico del Barcelona.