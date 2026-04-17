Lucha contra crimen organizado, trata y narcotráfico, principales temas de cooperación con EE. UU.

La Fiscalía General de la Nación sostuvo una serie de reuniones estratégicas con autoridades de Estados Unidos para fortalecer la cooperación bilateral en la lucha contra el crimen organizado transnacional, con énfasis en delitos como el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de migrantes y el control de las finanzas criminales.

El encuentro fue liderado por la fiscal general Luz Adriana Camargo Garzón, quien sostuvo reuniones con delegados de los Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el Departamento de Estado de los Estados Unidos y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en una agenda centrada en fortalecer los mecanismos de cooperación internacional frente a estructuras criminales que operan en varios países.

Dentro de las reuniones, uno de los puntos clave fue el encuentro entre la fiscal general y el director de la Oficina Federal de Investigaciones de EE. UU., en el que se acordó estrechar la relación entre esta agencia y el Cuerpo Técnico de Investigación de Colombia mediante la creación de un grupo transnacional de trabajo. Este nuevo esquema busca consolidar el intercambio de información y fortalecer las capacidades investigativas frente a organizaciones criminales que representan amenazas para la seguridad regional.

Cooperación gobiernos de Colombia y EEUU Foto: suministrada

Asimismo, se acordó mantener la continuidad del trabajo conjunto en la Fuerza de Tarea Vulcano, enfocada en la lucha contra el grupo criminal Tren de Aragua, el cual ha sido catalogado por el Departamento de Estado como una organización terrorista. Esta articulación busca reforzar las acciones operativas y judiciales contra redes delictivas con presencia en varios países de la región.



En el marco de la agenda bilateral, la fiscal general también sostuvo reuniones con el administrador de la Administración para el Control de Drogas, con quien coincidieron en la necesidad de consolidar estrategias conjuntas en diferentes líneas de acción contra la delincuencia internacional, especialmente en el control de las finanzas criminales y el tráfico ilegal de armas, considerados elementos que alimentan el funcionamiento de organizaciones delictivas.

Otro de los encuentros se desarrolló con los directores de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, donde se abordaron temas relacionados con la necesidad de contar con indicadores confiables que permitan medir los avances en la lucha contra el delito transnacional. Durante esta reunión también se destacó la importancia de fortalecer los sistemas de recolección, almacenamiento y manejo seguro de la información sobre criminalidad, como herramienta clave para la toma de decisiones judiciales y operativas.