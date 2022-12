Luis Colmenares, indignado porque Netflix se “lucre con el asesinato” de su hijo

La plataforma Nexflix anunció este martes la segunda temporada de la serie ‘Historia de un crimen’, que en 2019 llevará a su audiencia el caso de la muerte de Luis Andrés Colmenares.



Por tal razón, BLU Radio conoció la versión de Luis Alonso Colmenares, padre del joven, quien dio su punto de vista frente a la serie que contara con ocho capítulos.



“La herida empieza a disminuir con la intensidad de su dolor, pero la cicatriz no se va a cerrar nunca”, dijo Luis Alonso.



“No compartimos en absoluto la decisión, no estamos de acuerdo con nada que tenga que ver con lucrarse con el asesinato de mi hijo”, añadió.



Según Colmenares, nunca recibieron una llamada para pedir información ni opinión de la serie que será lanzada el próximo año.



“Nunca recibimos la llamada de nadie para hablar de la serie basada en el asesinato de mi hijo, nosotros nos enteramos por los medios”, dijo.



“Para empezar, sería una historia sin final porque el proceso no ha terminado”, complementó.



La muerte de Luis Andrés Colmenares ocurrió el 31 de octubre de 2010, luego de que saliera de una fiesta de Halloween en el sector del parque El Virrey, en el norte de Bogotá; al día de hoy la justicia no ha encontrado culpables ni se conoce una hipótesis contundente sobre la causa de la muerte del joven.



