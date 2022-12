Luis Gilberto Murillo renunciaría este martes al Ministerio de Ambiente

El ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, presentaría este martes su renuncia al Ministerio del Medio Ambiente, cargo que ejerce desde el año pasado.



El ministro, cuota del partido Cambio Radical en el Gobierno, en una nota enviada a BLU Radio aseguró, que no tenía respaldo del partido ni del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras desde enero de este año.



“Siempre he contado con el respaldo del presidente Juan Manuel Santos”, dice el mensaje.



