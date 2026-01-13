En vivo
Yeison Jiménez
Atentado en Neiva
Presos políticos Venezuela

Nación  / Magistrado Carlos Camargo estudiará el decreto de emergencia económica del Gobierno Petro

Magistrado Carlos Camargo estudiará el decreto de emergencia económica del Gobierno Petro

Carlos Camargo será el magistrado ponente quien deberá definir si eventualmente decreta la suspensión provisional de la medida.

Carlos Camargo pide firmeza de la Corte Constitucional ante la “polarización” que vive el país
Foto: Corte Constitucional
Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: 13 de ene, 2026

