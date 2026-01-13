Magistrado Carlos Camargo estudiará el decreto de emergencia económica del Gobierno Petro

Uno de los asuntos pendientes de la Corte Constitucional tras reiniciar la vacancia judicial es el estudio del decreto de la emergencia económica expedido por el Gobierno Nacional tras el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso de la República.

En ese sentido, ya se conoció que fue a Carlos Camargo, magistrado de la Corte, a quien por sorteo le correspondió ser ponente de este caso allí al interior del alto tribunal. Asimismo, el magistrado Juan Carlos Cortés deberá estudiar uno de los decretos sobre este mismo asunto.

Este decreto tiene control automático por parte de la Corte Constitucional y sobre esto el Consejo Gremial radicó una solicitud de suspensión provisional de este decreto que no ha sido visto con buenos ojos por distintos sectores.

Con esto entonces comienza formalmente el estudio de este decreto de la emergencia económica expedido por el gobierno del presidente Gustavo Petro tras el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso de la República. Al alto tribunal deberán allegarse varios conceptos, entre ellos, el del procurador general.



El alto tribunal había dejado en suspenso sobre quién era el magistrado ponente de este caso porque la declaratoria coincidió con la vacancia judicial; sin embargo, ya es un hecho que Carlos Camargo tendrá en sus manos la ponencia de este decreto.

“La suspensión provisional es necesaria para impedir el abuso presidencial del estado de emergencia económica para suplantar al Legislador en su competencia de crear impuestos”, señaló el Consejo Gremial.