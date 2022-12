Magistrado denuncia “injerencias” de MinJusticia, Margarita Cabello, en Corte Suprema

La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, con la llegada de seis nuevos magistrados, a falta de uno que no se ha posesionado, que es el magistrado Francisco ternera, se caracterizó este jueves por un ambiente tranquilo, cuando el magistrado Francisco Acuña, quien dejó la presidencia encargada, permitió que Fabio Ospitia, Hugo Quintero y Gerson Chaverra, de la Sala Penal; Luis Benedicto, Iván Mauricio Lenis y Omar Ángel Mejía, de la Laboral, pudieran ocupar por primera vez un asiento en el alto tribunal. Falta la posesión de Francisco José Ternera, de la Sala Civil.

Este jueves fue elegido Jorge Quiroz, esto después de que el magistrado Gerardo Botero desistiera de aspirar a la presidencia del alto tribunal. Lo que BLU Radio pudo establecer es que se generó una discusión muy fuerte en la sesión por cuenta de lo que Botero llamó injerencias de la ministra de Justicia, Margarita Cabello.

El magistrado Botero no solamente envió una carta muy dura a sus compañeros de la Sala Plena, sino que en medio de la sesión expresó que no era posible que por ser de origen paisa no se le permitiera llegar a la presidencia de la Corte.

Esto porque, según algunos, ya vienen de tener un presidente como Álvaro García ocupando el cargo, también paisa. El recién elegido magistrado Jorge Quiroz es costeño.

En la Carta, el magistrado Botero señala:

“Le manifesté (al magistrado Quiroz) mi deseo de dar el paso a un costado y declinar mi aspiración, para de esa forma dejarle la vía libre y no poner a nuestros compañeros de Sala Plena en la situación incómoda de tener que escoger entre uno y otro, generando con ellos fricciones y distanciamientos que nada bien le hacen a la Corporación. Es por ello, que, cumpliendo mi palabra empeñada, le manifiesto a la plenaria que dejo a un lado mi aspiración a la presidencia de la Corte, para que sea el Dr. Quiroz el candidato único de la Sala Laboral”, dijo.

Botero pide a los demás compañeros que no permitan “injerencias” en los asuntos internos de la Corte por parte de la ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco.

“No podemos perder nuestro horizonte, autonomía e independencia, y menos aún tolerar que en nuestra respetable Corporación se propicien divisiones por regionalismos perversos (paisas y costeños)”, agregó.