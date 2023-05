“Mal informados e ignorantes”: Petro a críticos del partido Vox de España

El presidente Gustavo Petro lanzó críticas contra el partido ultraderechista español Vox en medio de la visita de Estado a España .

Este rifirrafe ya empezó el pasado miércoles cuando los diputados de Vox abandonaron el Congreso español al comienzo del discurso de Gustavo Petro y, posteriormente, Abascal criticó que se le haya puesto "alfombra roja" en la visita del presidente, lo que interpretó como el "blanqueamiento" de un "terrorista no arrepentido".

En las últimas horas, el mandatario se estaba refiriendo a organizaciones mafiosas y la lucha contra las mismas, en ese sentido habló sobre declaraciones que ha hecho el partido, las cuales criticó.

“Les he leído la narrativa, pero está bastante mal informada, muy ignorante… porque asimilan a nuestro gobierno como si fuera de Pablo Escobar, no sé quién les contó eso, no sé de dónde salió eso… Pablo Escobar ha estado en el establecimiento que nosotros hemos derrotado”, dijo.

Cabe recordar que el presidente de Vox dijo, en declaraciones a los periodistas, que "Petro es a Colombia lo que Otegi es a España, un terrorista no arrepentido", en referencia a Arnaldo Otegi, considerado durante años el portavoz político de la banda terrorista ETA y actual coordinador general del partido independentista vasco EH Bildu.

Unas palabras a las que el presidente Gustavo Petro le contestó a través de Twitter: "Esto no es un insulto a mí, es un insulto a Colombia, dado que el voto popular y la Constitución me hacen el representante de la Unidad de la Nación".

Este viernes el líder de Vox le respondió: "No, usted no es Colombia. Ni Sánchez es España. Ustedes son autócratas que llegaron con engaños y que se irán con deshonor".

El presidente inició el pasado miércoles su primera visita de Estado a España y, como tal, fue recibido con todos los honores, tanto por parte de los reyes, Felipe VI y Letizia, como por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, además de intervenir ante el Parlamento español.

