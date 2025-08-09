María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe, hace petición tras último parte médico del senador

En medio de la preocupación por el delicado estado de salud del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, su esposa, María Claudia Tarazona, lanzó un llamado a todos los colombianos.

La petición llega luego del más reciente parte médico entregado por la Fundación Santa Fe, que confirmó que el congresista atravesó una nueva crisis de salud.

Según el comunicado de la clínica, en las últimas 48 horas Uribe presentó un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central, complicación que lo llevó nuevamente a una condición crítica.

Esta situación obligó a realizar procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia, los cuales lograron estabilizarlo, pero hicieron necesario reiniciar su sedación profunda y el bloqueo neuromuscular, además de mantener un monitoreo hemodinámico y neurológico permanente.

El señor Miguel Uribe Turbay ha requerido reiniciar su bloqueo neuromuscular y sedación profunda para contribuir a su evolución. Continuará con un monitoreo permanente se lee en el parte oficial

La petición de María Claudia Tarazona

En las últimas horas, Tarazona publicó un nuevo mensaje a través de su cuenta de Instagram, convocando a los colombianos a unirse en oración por la salud de su esposo y por la paz del país.

“Quiero convocar a todos los colombianos para unirnos a través de la oración y pedir por la unión y la paz de Colombia. Para Miguel, su propósito y causa de vida es un país en paz y hoy él nos necesita unidos para honrar su lucha y para pedir por su completa sanación. Este lunes 11 a las 7:30 p. m., unámonos para rezar el rosario, con fe y con esperanza para honrar la lucha de Miguel y para pedir por su completa sanación”, publicó.

La cita espiritual, que se transmitirá en vivo por sus redes sociales, busca reunir a ciudadanos de todo el país en un momento de fe y esperanza. Para Tarazona, este gesto es una manera de acompañar a su esposo en su batalla y de rendir homenaje a su compromiso con Colombia.

Mientras tanto, el equipo médico de la Fundación Santa Fe continuará evaluando la evolución del senador, cuya recuperación ha sido un proceso complejo marcado por avances y recaídas desde el atentado.