María Claudia Tarazona: "La muerte de Miguel Uribe no puede ser en vano frente a la criminalidad"

A siete meses del asesinato de Miguel Uribe, su esposa, María Claudia Tarazona, compartió en Mañanas Blu un desgarrador testimonio sobre el impacto humano y las profundas implicaciones políticas que rodean este crimen. Según Tarazona, el inicio de este año ha sido el reto más grande de su vida, enfrentando una cotidianidad marcada por la ausencia de Miguel, cuyo silencio se siente en el piano y la guitarra que ya no suenan en su hogar

El duelo ha sido especialmente difícil para su hijo de cinco años, Alejandro, quien manifiesta un miedo constante y cuestiona la existencia de la maldad tras la pérdida abrupta de su padre.



Fallas en seguridad

Fallas en la seguridad y negligencia de la UNP Uno de los puntos más críticos de la denuncia de Tarazona se centra en la falta de protección efectiva por parte del Estado colombiano.

La viuda reveló que se enviaron 25 cartas a la Unidad Nacional de Protección (UNP) solicitando un refuerzo del esquema de seguridad de Miguel Uribe ante el riesgo inminente, pero estas peticiones fueron desatendidas o negadas.

Tarazona sostiene que, si Miguel hubiera contado con un esquema robusto y no dividido entre los seis miembros de su familia, el atentado no se habría producido.



Incluso mencionó situaciones precarias donde el líder político debía movilizarse en taxi debido a la insuficiencia de medios logísticos.

La estructura criminal y la Paz Total En el ámbito judicial, aunque reconoce la labor de la Fiscalía en la captura de alias 'El Viejo' y la vinculación de la Segunda Marquetalia con el crimen, Tarazona expresó su preocupación por la seguridad actual de sus hijos. Denunció que organizaciones criminales en Bogotá, lideradas por alias 'El Costeño', realizaron seguimientos a sus hijas y a su hijo pequeño incluso en sus centros educativos antes del atentado

Asimismo, calificó la política de "Paz Total" del gobierno de Gustavo Petro como una "falsa paz", argumentando que criminales han utilizado salvoconductos de "gestores de paz" como una licencia para seguir delinquiendo a lo largo del país

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Para ella, el asesinato de su esposo es un indicio claro de cómo la criminalidad se ha fortalecido bajo este marco político.

Responsabilidad política y futuro nacional Tarazona fue enfática al señalar que existe una responsabilidad por instigación por parte del presidente Gustavo Petro, debido a los ataques públicos constantes que este dirigió contra Miguel Uribe durante tres años. De cara a las próximas elecciones, hizo un llamado a la unidad nacional para proteger la democracia y la libertad, instando a los colombianos a evitar que el país quede en manos de quienes, según ella, son socios de la criminalidad y el narcotráfico.

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