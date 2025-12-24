En vivo
María Claudia Tarazona recordó con emotiva foto a Miguel Uribe en Navidad: "Hasta el cielo"

María Claudia Tarazona recordó con emotiva foto a Miguel Uribe en Navidad: "Hasta el cielo"

El luto en la familia del político toca a sus seres queridos en estas fechas que, en redes sociales, recuerdan con cariño a la "gran persona que era".

