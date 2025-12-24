María Claudia Tarazona recordó con emotiva foto a Miguel Uribe en Navidad: "Hasta el cielo"

A través de redes sociales, María Claudia Tarazona dejó emotiva foto y mensaje recordando a Miguel Uribe, quien fue asesinado en este 2025. La viuda recordó su última navidad al lado de su esposo y cómo era de especiales en estas fechas para toda su familia, dejando como “el mayor regalo”, su amor.

“Amor de mi vida, gracias por todas nuestras Navidades juntos, por el amor infinito a las niñas, por tu entrega a Alejandro y por haberme escogido para acompañarte en la vida. Esa fue mi mayor bendición en este mundo. Hoy me aferro a todos los recuerdos felices que construimos, a todas las Navidades que pasamos en familia, y doy gracias a Dios por cada momento vivido”, expresó Tarazona recordando a Uribe.

La conmovedora foto -Miguel Uribe al lado de ella y su hijo- tocó el corazón de todos los seguidores que, una vez más, rechazaron la violencia que le costó la vida a este padre y esposo. Tarazona aseguró que el mayor regalo que le ha dado Dios “fue conocerlo” y espera que su hijo sea el mauor legado de su trabajo en la tierra.

“Hoy, aunque me cuesta respirar, me aferro a tu amor para darle a Alejandro una Navidad feliz, como lo hicimos siempre. Te amo hasta el cielo, Miguel, amor de mi vida”, añadió.



La muerte de Miguel Uribe y un luto nacional

El 7 de junio de 2025 en la localidad de Fontibón, en Bogotá, el precandidato y senador Miguel Uribe fue víctima de un ataque por parte de un joven sicario que lo atacó mientras daba un discurso en un parque pública. Una noticia que encendió las alarmas en todo el país y lo llevó a un coma inducido en donde luchó hasta el final por su vida.

Fue hasta el 11 de agosto de 2025 cuando perdió la batalla en la Hospital de Santa Fe, ese día se confirmó su muerte y dejó un vacío en la política que, una vez más, tuvo como protagonista a la violencia y dejó al país en un luto nacional.

Miguel Uribe Turbay Foto: Centro Democrático