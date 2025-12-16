En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Paro ELN
Veronica Alcocer
Paloma Valencia
Carlos Ramón González
Accidente bus Antioquia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / A juicio Cristian Camilo González por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

A juicio Cristian Camilo González por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Según la Fiscalía, González tenía como objetivo recoger en una motocicleta al adolescente que fue seleccionado para disparar contra el senador Miguel Uribe.

A juicio Cristian Camilo González por magnicidio de Miguel Uribe Turbay
A juicio Cristian Camilo González por magnicidio de Miguel Uribe Turbay
Foto: Facebook Miguel Uribe
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 16 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad