A juicio Cristian Camilo González por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

La Fiscalía General de la Nación llamó a juicio a Cristian Camilo González Ardila, a quien acusa como presunto responsable del delito de homicidio agravado, en el marco de la investigación por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio en el barrio Modelia, localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá.

De acuerdo con el escrito de acusación, González Ardila habría participado de manera voluntaria en el plan criminal y cumplido un rol clave dentro de la estructura delictiva. Según la Fiscalía, su función habría sido recoger en una motocicleta al adolescente que fue seleccionado para disparar contra el dirigente político, con el fin de facilitar su huida tras cometer el atentado.

Los elementos materiales probatorios recopilados por el ente acusador indican que, para cumplir ese propósito, el hoy acusado habría recibido una transferencia de dinero, presuntamente destinada a tanquear la motocicleta y desplazarse hasta el punto previamente acordado. El día de los hechos, González Ardila se ubicó en inmediaciones del parque El Golfito, lugar que haría parte del plan de escape.

Sin embargo, el plan no se habría ejecutado como estaba previsto. El menor de edad que atentó contra el senador fue alcanzado durante la huida por el esquema de protección de Miguel Uribe Turbay y herido con arma de fuego, antes de llegar al sitio donde presuntamente lo esperaba González Ardila. Ante esta situación, y para evitar ser detectado, el procesado abandonó el lugar.



Foto: Tomada de X: @MiguelUribeT.

Días después del crimen servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) capturaron a González Ardila durante una diligencia de registro y allanamiento realizada en un inmueble de Bogotá. En el procedimiento judicial, las autoridades incautaron varios elementos que, según la Fiscalía, darían cuenta de su posible participación en los hechos investigados.

Actualmente, Cristian Camilo González Ardila permanece privado y deberá enfrentar juicio oral como presunto responsable de los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas calificadas como agravadas.

Publicidad

Con esta acusación, ya son nueve las personas vinculadas formalmente al proceso penal por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, entre ellas el menor de edad que ejecutó la acción criminal, quien ya fue sancionado conforme al sistema de responsabilidad penal para adolescentes. La Fiscalía continúa avanzando en la investigación para esclarecer de manera integral los hechos y determinar los autores intelectuales.