Fiscalía acusa a William González, alias ‘El Hermano’, por el magnicidio del senador Miguel Uribe

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a William Fernando González Cruz, conocido como alias El Hermano, señalado como uno de los presuntos articuladores del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio. La acusación se sustenta en múltiples elementos materiales probatorios que vinculan a González Cruz con labores de planeación, vigilancia y apoyo logístico durante y después del ataque.

De acuerdo con la investigación, alias El Hermano habría participado en reuniones previas al atentado junto a Elder José Arteaga, alias Chipi, uno de los presuntos articuladores y líder de la banda criminal. El día del asesinato, González Cruz se habría ubicado en un vehículo a pocas cuadras del parque El Golfito, donde fue perpetrado el ataque armado, cumpliendo funciones de seguridad perimetral y facilitando la huida de varios de los implicados hacia un establecimiento comercial del barrio Santa Fe.

En el escrito de acusación, la Fiscalía señala: “Por su parte, William Fernando González Cruz estaría en el lugar el día y hora de los hechos a modo de campanero (seguridad perimetral) y sería el encargado de garantizar la huida del lugar de Arteaga Hernández y Katerine Andrea Martínez Martínez en el vehículo de placas NAB202, y Cristian Camilo González Ardila sería otro de los encargados de sacar del lugar al menor infractor una vez se llevara a cabo el atentado”.

Miguel Uribe Turbay murió este 11 de agosto luego de luchar por su vida durante más de dos meses. Foto: Facebook - Miguel Uribe Turbay

Además, la Fiscalía estableció que González Cruz habría sido la persona encargada de vender uno de los teléfonos celulares utilizados para coordinar la operación criminal, con el propósito de desviar la trazabilidad de las comunicaciones y confundir a las autoridades.



Durante una audiencia reservada, la fiscal del caso afirmó que el crimen fue ejecutado por una organización criminal con una estructura definida y roles previamente asignados. “En el marco de esta organización criminal, tomaron la determinación de ejecutar el asesinato de Miguel Uribe Turbay, senador de la República, en ejercicio de sus funciones y precandidato presidencial. Para tal efecto se utilizó un arma de fuego tipo pistola Glock modificada para aumentar su letalidad, además de automóviles y motocicletas como medios de apoyo”, señaló la fiscal.

El ente acusador atribuye a González Cruz la presunta responsabilidad en los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico o porte de armas de fuego agravado, uso de menores para la comisión de delitos y ocultamiento o destrucción de material probatorio. En total, la investigación ya vincula a nueve personas, entre ellas Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, considerado presunto intermediario entre los presuntos determinadores y el grupo que ejecutó el atentado.