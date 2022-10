Mariano Rajoy pide que nadie saque consecuencias políticas de su agresión

En declaraciones a las televisiones Antena 3 y Telecinco, Rajoy, que se presenta a la reelección por el Partido Popular (PP, centroderecha), aseguró que "no cambia nada" para lo que queda de campaña de las elecciones legislativas del 20 de diciembre.



El presidente del Gobierno dijo que el puñetazo que le propinó ayer un joven durante un paseo por las calles de Pontevedra (noroeste) es "la excepción que confirma la regla del civismo de los españoles".



Preguntado directamente por la relación que están estableciendo algunos comentaristas políticos entre el tono agresivo del candidato socialista, Pedro Sánchez, en el debate televisado que ambos mantuvieron el lunes y la agresión de ayer, el jefe del Ejecutivo fue tajante: "No, no, no. Extraer consecuencias políticas es algo que no se debe hacer".



En el cara a cara de los dos líderes políticos, Sánchez acusó a Rajoy de "no ser decente" por los casos de corrupción en su partido, lo que elevó el tono del debate.



"Que haya uno, dos o tres que hagan lo que no tienen que hacer no nos debe hacer sacar conclusiones que no sean acertadas", subrayó Rajoy, a tres días de las elecciones.



El presidente del Gobierno insistió en que lleva muchos años en política y ha participado en muchos debates; "no siempre acertamos", reconoció, pero pidió respeto a la persona, porque los rivales tienen familia y lo que dicen los políticos "es referencia para muchas personas".



Rajoy descartó que la agresión se haya debido a un fallo de seguridad y agradeció el trabajo a sus escoltas y a cómo le han "cuidado durante este tiempo". "Es imposible evitarlo", aseguró.



El presidente del Gobierno reconoció que estas cosas "siempre fastidian" e insistió, no obstante, en su carácter excepcional: "Yo he recorrido España de un lugar a otro y no he tenido problema".



Ya más centrado en los contenidos de la campaña, el presidente del Gobierno se refirió a los posibles pactos postelectorales y apostó por un gobierno estable, ya que "en minoría, es muy difícil gobernar".



Los últimos sondeos dan la victoria al PP de Rajoy pero sin la mayoría suficiente para formar gobierno, por lo que serán necesarios los pactos.



Mariano Rajoy está este viernes en Barcelona, en su primera visita durante la campaña electoral a Cataluña, región del noreste de España, donde los nacionalistas tienen planteado un desafío independentista.