Marta L. Ramírez propone que víctimas en favor del NO también sean escuchadas

Marta Lucía Ramírez propone la conformación urgente de una Mesa de Concertación Nacional, en la que estén representados los diferentes líderes del No, conformada por los tres delegados ya escogidos por el Centro Democrático, el ex presidente Andres Pastrana o su delegado, el ex procurador Alejandro Ordóñez, los juristas liderados por el doctor Jaime Castro o quien ellos designen, y el representante de las víctimas de las Farc que no han tenido la oportunidad de ser escuchadas en La Habana.

"Este grupo, junto con la comisión nombrada por el presidente de la Republica, construiremos en representación de la sociedad las iniciativas para corregir el acuerdo, logrando consenso para un documento único de correcciones y las líneas rojas infranqueables. Esta mesa sesionará de forma permanente, formulará propuestas y recibirá informes de lo que acontezca en La Habana dentro del marco de la renegociación", manifestó.

Dijo también que debe continuar el cronograma para el tránsito hacia las zonas veredales de concentración de las Farc y el trámite de la ley de amnistía por delito de rebelión.

Apoya la refrendación del resultado de la segunda negociación

Y que es una gran equivocación del presidente Partido Conservador hablar de una constituyente.