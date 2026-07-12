Más de 3.000 familias en 13 municipios de Casanare están afectadas por ola invernal

La emergencia por la temporada de lluvias en Casanare sigue agravándose. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) actualizó este domingo el balance de afectaciones y confirmó que 13 municipios permanecen en emergencia, con 3.632 familias damnificadas y 51 vías bloqueadas o destruidas.

Ante la magnitud de la situación, el Ejército Nacional mantiene desplegadas sus capacidades de atención y prevención de desastres en los municipios de San Luis de Palenque y Trinidad, donde soldados de la Brigada de Ingenieros de Atención y Prevención de Desastres apoyan las labores de rescate, evacuación y asistencia humanitaria.

Dos pelotones especializados trabajan en cinco frentes de atención junto con el Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil, autoridades locales y organismos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

#EmergenciaPorLluvias📍 Casanare



Según el más reciente consolidado de la Sala de Crisis Nacional de la #UNGRD, el departamento de Casanare es el más afectado por las lluvias de los últimos días.



El registro entregado por las entidades del @SNGRDColombia señala afectaciones a:… pic.twitter.com/Hm0hkBjnrb — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) July 12, 2026

En San Luis de Palenque, las tropas han evacuado y rescatado a 15 personas que se encontraban en riesgo por el aumento del nivel de las aguas. En Trinidad, las labores se concentran en las veredas Bélgica, San Vicente, Bucare, La Cañada, San Pedro y La Soledad, donde fueron rescatadas tres personas y se brindó asistencia directa a 80 habitantes afectados.



Como parte de la respuesta institucional, el Ejército también apoyó el embarque y distribución de ayudas humanitarias para cerca de 450 personas, además de la entrega de 15.000 litros de agua potable. Las autoridades priorizan la atención de unas 800 familias, mientras continúan evaluando las necesidades en las zonas inundadas.

La UNGRD le responde a Arauca.



Las intensas lluvias de los últimos días en el departamento de #Arauca obligaron a declarar la calamidad pública, producto de las graves afectaciones ocasionadas, especialmente en los municipios de Arauquita, Saravena y Tame.



La Unidad Nacional… pic.twitter.com/pWw07ToISE — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) July 12, 2026

La emergencia no solo afecta a Casanare. Las intensas lluvias y el desbordamiento de los ríos mantienen impactos en otras regiones de los Llanos Orientales y la frontera con Venezuela. En Arauca, el balance supera las 9.000 familias afectadas, mientras que en Boyacá también se reportan daños en varios municipios.

Del lado venezolano, la población de La Victoria, en el estado Apure, continúa inundada tras la ruptura de un dique y el incremento del caudal del río Arauca, pese a que el nivel del agua ha comenzado a descender paulatinamente.