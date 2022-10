Más de 500 venezolanos en 11 buses fueron retenidos en el peaje del norte de Bogotá

Un grupo integrado por más de 500 venezolanos fueron retenidos en el peaje Coviandes, en el norte de Bogotá, a la espera de la llegada de funcionarios de Migración Colombia para que les permitan proseguir su camino hacia su país.

Los extranjeros, que se encontraban a bordo de 11 buses, pretendían dirigirse a la ciudad de Cúcuta.

“No nos dejan salir, no sé por qué nos retienen. Aquí se está complicando más la situación”, dijo uno de ellos.

“Son personas sin comer, sin hacerse aseo, los niños pequeños, no hay cómo darles sus teteros, no hay baños, no hay nada, que nos abran el paso que queremos irnos para Venezuela”, agregó.

