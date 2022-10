Más de medio millón de celulares fueron desactivados por sospecha de robo

El ministro de las TIC, David Luna, explicó a Blu Radio el motivo de esta medida.



“Registrar el IMEI del teléfono celular es la garantía de que el delincuente una vez trate de robarlo no lo va a poder activar. Palabras más, palabras menos, es quitarle a la delincuencia un celular que podría comercializar en el mercado. Por eso le pido el favor, casi que implorando a los ciudadanos que no hayan registrado su IMEI que lo hagan”, dijo el ministro. (Lea también: Santos anuncia grupo élite para combatir robo de celulares )



Quienes no han registrado su celular tienen hasta agosto de 2016 o de lo contrario serán desactivados, según la advertencia hecha por el ministro de las TIC.