Mas del 40% de jóvenes entre 18 y 24 años han sido víctimas de violencia

La encuesta fue aplicada a 5.218 personas en 26.526 hogares. Se organizó en dos grupos: uno con 94 de los 1.122 municipios del país, y otro con 49 de 170 priorizados por estar expuestos al conflicto armado.

No deje de leer: Más de 5.000 niños han sido víctimas de violencia sexual en primeros meses de 2019

Publicidad

De acuerdo con la Encuesta Nacional Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), que mide la prevalencia y las circunstancias alrededor de la violencia sexual, física y psicológica, y que también identifica los factores de riesgo, los de protección y las consecuencias de la violencia, personas de 18 a 24 años reportaron haber sufrido durante la infancia y adolescencia violencia sexual, física o psicológica: 40,8% mujeres y 42,1% hombres.

Asimismo, la muestra arrojó que la violencia física antes de los 18 años afecta más a los hombres (37,5%) que a las mujeres (26,5%). Además, reveló que la violencia sicológica por parte de padres, cuidadores, parientes o adultos, antes de la mayoría de edad, se ejerce más sobre las mujeres (21,2%) que sobre los hombres (9,5%).

Según esta encuesta, las personas que han estado expuestas a la violencia psicológica reportan más problemas de salud mental como estrés, conductas de auto daño e ideas suicidas, así como un consumo problemático de alcohol, tanto en mayores como en menores de edad.

Los resultados establecieron, además, que la física es la forma más prevalente de violencia, seguida de la sexual y la emocional.

Publicidad

La violencia física ocurre más en hombres, no obstante,

las mujeres reportaron en mayor proporción haber faltado al colegio como consecuencia de este tipo de agresión.

No deje de leer:

De igual manera, la violencia sexual es más prevalente en todas sus formas en mujeres.

Publicidad

Para el ministro de Salud encargado, Iván Darío González, esta consulta evidenció que los menores están expuestos a la violencia sexual, incluyendo tocamientos no deseados, intento de acceso sexual no deseado, presión y coerción.

Aseguró, también, que las mujeres entre 18 y 24 años reportan con mayor frecuencia haber sufrido violencia sexual en su infancia o adolescencia, frente al 7,8% de los hombres.

Esta encuesta tuvo el apoyo técnico y metodológico del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos y la financiación fue apoyada por la Agencia de Desarrollo de los Estados Unidos (USAID) y la fundación Together for Girls.

El grupo técnico que llevó a cabo la muestra estuvo conformado por el Ministerio de Salud y Protección Social, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Educación, el Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística.

Publicidad