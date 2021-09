Mateo Reyes habló por primera vez sobre la muerte de Ana María Castro

Continúan las investigaciones para esclarecer el asesinato de la joven universitaria Ana María Castro, hecho que se registró en la madrugada del 5 de marzo de 2020 en Bogotá.

Mateo Reyes, uno de los jóvenes que viajaba en el carro con Castro, rompió su silencio y apareció en estrados judiciales donde fue interrogado como testigo y narró como vio caer a la joven sobre calle 80 de la capital del país.

Afirma que no sabe por qué terminó esa noche yéndose con ella porque no recuerda mucho de lo que sucedió.

“Lo único que se me puede ocurrir por la cabeza es que haya pasado algo con Ana, que me haya besado con ella o algo así, y que por ese motivo me haya tenido que bajar porque no se me ocurre nada por lo cual me dijeron que no podía ir a la casa”, precisó Reyes.

El joven, quien se encuentra en Miami, respondió a varios interrogantes por parte de investigadores de la Fiscalía.

Ante los cuestionamientos aseguró que los ocupantes del vehículo, en este caso Paul Naranjo y Julián Ortegón, lo obligaron a bajarse del vehículo y que más adelante vio cómo cayó la joven y se golpeó en la cabeza.

Investigadores: “¿Con usted no bajaron a la señorita Ana María?”

Mateo Reyes (M.R): “No lo recuerdo, lo único que le puedo decir es que cuando el carro arranca la veo caer a ella”

Investigadores: “De eso se acuerda? ¿Ella se encontraba de pie, sentada o cómo se encontraba”

MR: No sé doctor, yo veo el carro arrancar y la veo a ella caer. No sé decir en qué posición estaba antes de caer.

Luego de las preguntas, relató que pidió ayuda a los vehículos que pasaban por el lugar, incluso, precisó que se abalanzó sobre uno de esos carros.

MR: “Yo traté de parar a todo el mundo”

Investigadores: “¿Se acercó a algún vehículo a pedir ayuda?

MR: “Doctora, me tiré a los carros, o sea, sé que en uno no sé si me golpea, pero sé que yo termino en el capó de un vehículo, es decir, solo me acuerdo que terminé recostado sobre un carro pidiendo ayuda”.

Ante las preguntas de los abogados defensores de Naranjo y Ortegón, Mateo asegura que no recuerda casi nada de lo que ocurrió esa noche.

