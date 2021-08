Caso Ana María Castro: juez niega libertad a Paul Naranjo por vencimiento de términos

Este jueves, 26 de agosto, el juez 39 de control de garantías de Bogotá determinó que no han transcurrido los 120 días que consagra la ley penal para dejar en libertad a Paul Naranjo y por eso le negó el beneficio al señalado de haber participado en el crimen de la joven Ana María Castro , el 5 de marzo de 2020.

El juez indicó que el juicio en el que responden Paul Naranjo y Julián Ortegón no ha comenzado, por razones que no son atribuibles a la Fiscalía, ni a la judicatura, porque desde el 18 de junio, cuando iba a darse inicio al juicio, se enfermó el fiscal y fue intervenido quirúrgicamente, lo cual es un hecho fortuito que no puede atribuirse a la administración de justicia.

“La Fiscalía aportó un correo electrónico enviado al juez 42 penal del circuito de conocimiento, en el que indicaba que le acababa de ser expedida una incapacidad por el término de 23 días, debido a una patología ocular que incluso, de acuerdo con el diagnóstico que le hizo su médico tratante, correspondería eventualmente la necesidad de hacer una cirugía para la cual debía guardar un reposo absoluto. Esa imposibilidad del titular de la Fiscalía no puede ser imputada como dilación del proceso ni a la Fiscalía, ni a la judicatura”, explicó el juez.

Agregó que, a pesar de esta circunstancia, de acuerdo con los términos contabilizados, no se han sobrepasado, porque no se tiene en cuenta el periodo del 18 de junio al 15 de julio.

“El término transcurrido entre la radicación del escrito de acusación y la fecha en la que se solicita la libertad (hoy), no ha superado los 90 días, es decir que, a la fecha, la judicatura cuenta con 30 días, con la finalidad de llevar a cabo la audiencia de juicio que está programado para los primeros días de septiembre, por lo que no resulta procedente decretar la libertad del ciudadano Paul Naranjo”, concluyó el juez.