BLU Radio conoció que la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia determinó que los matrimonios que se dan por razones distintas al amor pueden ser anulados bajo la figura de "matrimonio simulado".

La determinación se tomó por el caso de una mujer de 28 años y un hombre de 95, quienes habrían simulado el matrimonio para que ella obtuviera un beneficio económico.

La Corte, puntualmente la Sala Civil, estudió una tutela de una mujer de 28 años que contrajo matrimonio con un hombre de 95 años a mediados del 2006, en Cali. Luego del fallecimiento del hombre en 2009, la mujer fue a las oficinas de Seguros de Vida Suramericana S.A. para recibir un monto de dinero al que, según ella, tenía derecho por la muerte de su esposo.

El hombre estaba asegurado y no tenía descendientes ni otras personas que pudieran ser beneficiarias, por eso la renta vitalicia que había adquirido con una póliza le correspondería a la mujer de 28 años. El magistrado ponente Augusto Tejeiro explicó que la aseguradora se negó a desembolsar el dinero con la tesis de que el matrimonio no había sido real y que por obvias razones no debía considerarse los efectos de esa supuesta relación nupcial. La mujer presentó una demanda en la que un juez en primera y segunda instancia confirmó que el matrimonio fue fingido. La decisión fue ratificada por la Sala Civil de la Corte Suprema.

Albis Blanco, profesor de la Universidad Nacional y abogado, explicó que “los contratos pueden ser simulados para obtener beneficios, o evadir cuestiones legales. En este caso se ha simulado para lograr una pensión de sobreviviente, que es aquella que se le otorga al cónyuge que queda vivo (siempre que se cumplan una serie de requisitos)”.

