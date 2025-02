Me acaba de quitar la moto la guerrilla: así atracaron a motero entre Huila y Cauca

Un grave hecho se registró en las últimas horas en la vía que del departamento del Huila que conduce al Cauca" type="text/html" data-cms-ai="0">Cauca . En un video de cámara de celular quedó registrado el momento en el que dos hombres, fuertemente armados con pistolas y fusil, amenazan a un hombre que viajaba en su moto de alto cilindraje por esa zona del país y le quitan en vehículo.

En las imágenes, difundidas por la víctima y conocidas por Blu Radio, se logra ver que los hombres armados intimidan al hombre, lo hacen bajar de la moto en medio de un retén ilegal y le roban la moto de marca Ducati avaluada en más de 100 millones de pesos, para luego escapar en una camioneta de alta gama marca Toyota de placas KYM115. El motociclista graba el hecho, al parecer, para que el seguro le responda por el vehículo, algo que los delincuentes .

“Y esta es la historia de este país, me acaba de quitar la moto, la guerrilla. Estoy en la mitad entre el Huila y el Cauca, todavía no me la creo. El país es muy bonito, pero hay gente de mierda. Bueno voy a mandar la ubicación y eso para después poner la denuncia”, indicó el hombre, consternado por lo que le había acabado de ocurrir en medio de esta zona del país.

Luego del robo de la moto, uno de los delincuentes se sube en la camioneta de alta gama, abre la puerta del copiloto y habla con otra persona que estaba en el vehículo. Luego de esto, corre hacia la parte de atrás y otro hombre acelera para huir del lugar. En las imágenes compartidas por la víctima también se logra ver otros carros en la vía, entre ellos un furgón, un camión pequeño y una camioneta que, al parecer, también estaban siendo intimidadas por los hombres armados.