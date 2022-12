Me comprometo solemnemente a hacer todo para que no se repita lo de la UP: Santos

En Palacio de Nariño el presidente de la República, Juan Manuel Santos, en acto público y solemne reconoció la responsabilidad del Estado por el exterminio cometido contra la Unión Patriótica (UP), en el que más de 6 mil líderes, militantes y simpatizantes fueron perseguidos, a través de asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, amenazas y desplazamiento forzado, entre otras violaciones.



Esta ceremonia que efectuó el Gobierno es un acto voluntario del presidente de la República en concordancia con el acuerdo de paz llevado a cabo con las Farc en La Habana donde en el punto 5 de la agenda se habla de actos tempranos de reconocimiento de responsabilidad contra sectores políticos como la Unión Patriótica.



“Debemos reconocer que el Estado no tomó medidas suficientes para impedir y prevenir los asesinatos, los atentados y las demás violaciones, a pesar de la evidencia palmaria de que esa persecución estaba en marcha”, dijo.



Así mismo, el presidente Santos insistió en que “la persecución y la tragedia de la Unión Patriótica –que, como ya dije, el Consejo de Estado en sus fallos ha calificado como exterminio– no se pueden volver a repetir”.

Publicidad

El mandatario agregó que “lo que le sucedió a la Unión Patriótica siempre ha estado presente entre nosotros y no lo vamos a olvidar. Por el contrario, debemos esclarecer plenamente lo ocurrido”.



A propósito, el jefe de Estado aseguró que el asesinato múltiple de una organización política no volverá a suceder en el país.

Publicidad

“Me comprometo solemnemente a tomar todas las medidas para que una organización política no vaya a sufrir lo que vivió la UP (…) No podemos permitir que se vuelva a repetir y que se vulneren múltiples derechos como el de la vida”, manifestó.

Publicidad

En ese sentido, dijo que el Estado debe garantizar que “movimientos políticos como el que pueda surgir tras las negociaciones de paz tengan la libertad para ejercer la política en todo el territorio nacional”.

“Lo que le sucedió a la UP está presente en todos nosotros y debemos esclarecer todo lo ocurrido”, añadió.



De igual manera, el jefe de Estado sostuvo que el Gobierno debe garantizar libertad y seguridad al partido político de las Farc que surgirá tras la firma de la paz.

Publicidad

“Si estamos en medio de una transición a la paz –que es una transición política–, debemos asegurar que todos quienes participan en política, incluido el nuevo movimiento que surja del tránsito de las Farc a la legalidad, tengan plenas garantías y absoluta libertad para manifestar sus opiniones políticas y ejercer la política en todo el territorio nacional”, manifestó.

Publicidad