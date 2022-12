“Me conmueven más los campesinos que no recibieron subsidios”: Julián Román a Arias

El actor Julián Román respondió, a través de redes sociales, a la carta que le envió el exministro Andrés Felipe Arias, a quién ha cuestionado por una ley que cursa en el Congreso que lo terminaría favoreciendo.

“¿Que si me conmueve la carta? Me conmueven la familia de Dilan y de los policías y militares asesinados en esta guerra eterna, las madres de los falsos positivos, las familias campesinas que no tuvieron acceso a los subsidios por las políticas corruptas. Eso me conmueve”, escribió en Twitter.

¿Que si me conmueve la carta?

Arias respondió este jueves a los mensajes que Román ha enviado sobre la ley que garantiza doble instancia retroactiva y que fue apodada “Ley Andrés Felipe Arias”.

En una carta, Arias asegura al actor que la mayor parte del día permanece “confinado” en una habitación sencilla del pabellón de reclusos de una unidad militar en donde procura respetar el reglamento “al pie de la letra”.

Afirma que no es un criminal, pues, manifiesta que fue “condenado injustamente en medio de un proceso judicial colmado de anomalías y abusos”.

Atención: carta de Andrés Felipe Arias en respuesta a las críticas del actor @JulianRoman por aprobación de ley que garantiza doble instancia retroactiva. Termina con una frase de We Are The Champions, compuesta por Freddie Mercury. Vía @BluRadioCo pic.twitter.com/clXXUfRlMI — Ricardo Ospina (@ricarospina) December 6, 2019

