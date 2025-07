"Me encerraron en un cubo de madera 40 días": presidente de Codechocó sobre su secuestro

Tras más de dos meses en poder de hombres armados, el director de Codechocó, Arnold Alexander Rincón, reapareció y rompió el silencio sobre los difíciles días que vivió en cautiverio. En diálogo con Blu Radio, el funcionario contó que fue retenido en un retén ilegal en Chocó y que permaneció 40 días encerrado en un cubículo de madera, sin que sus captores revelaran a qué grupo armado pertenecían.

"El drama es el que viene habiendo en Colombia hace mucho tiempo y uno cree que no le va a llegar", expresó Rincón en entrevista con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, al recordar el momento en el que fue retenido por hombres armados mientras se desplazaba por la vía que conecta el municipio de Atrato con Quibdó.

El funcionario aseguró que quienes lo secuestraron nunca se identificaron ni dieron pistas sobre su procedencia. "Eran vestidos de negro, con pasamontañas altos, me encerraron en un cubo de madera 40 días, entonces muy difícil decir quiénes eran, no pude distinguir si de uno u otro grupo u organización", relató.

Durante los días de cautiverio, Rincón explicó que los captores se cuidaron de no revelar su identidad. "Me sacaban a bañarme en una quebrada y me ponían la comida ahí. Yo estaba pendiente de qué hablaban, pero nunca escuché nada. No hubo interrelación con ellos. No vi banderas ni letreros, nada de esos asuntos", agregó.

Sobre su liberación, el director de Codechocó contó que en los últimos 15 días su estado de salud se deterioró debido a problemas de presión arterial. "Los últimos 15 días fueron muy críticos, empezaron a moverme y cuando me iban a liberar me dijeron que me quedara en un sitio y que empezara a caminar hacia una carretera, la misma donde me secuestraron".

Rincón señaló que, desde 2020, había visitado todos los municipios del Chocó sin tener inconvenientes de seguridad. "Nunca había tenido ningún problema, ni siquiera hostigamientos donde llegaba. Me llevaron en un retén, pensé que iban a hablar conmigo y a los 2-3 días me devolvían", afirmó.

Frente al futuro, el funcionario advirtió que es necesario dialogar con las autoridades para analizar lo ocurrido. "Hay que sentarnos con las entidades correspondientes a ver qué nociones tienen y a qué conclusión llegamos", dijo.

Finalmente, Rincón también se refirió a la sanción en su contra: "Me enteré ayer, pero nosotros apelamos eso porque creemos que no incumplimos la cuota. Estoy en las actividades, pero sí me notificaron; el grupo de abogados de la Corporación apeló porque todavía estaba secuestrado", concluyó.