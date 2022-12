Me enseñaron desde chiquita que los principios son solo unos: exdirectora del SENA

Luego de que la directora del SENA, María Andrea Nieto, denunciara irregularidades en esa entidad, a través de los medios de comunicación, el Gobierno, por intermedio del presidente Juan Manuel Santos y la ministra de Trabajo, Griselda Restrepo, la declaró insubsistente.

Publicidad

A través de su cuenta de Facebook, Nieto expuso las razones de su salida de la entidad y aseguró que se va del SENA “con el corazón contento y tranquilo”.

“Me enseñaron desde chiquita que los principios son solo unos. Que no es posible hacer canjes en ellos porque el desequilibrio después es irrecuperable. Trabajé con todo el empeño y pasión posible porque creo que este país es hermoso, pero sobre todo porque sueño con que sea además un lugar lleno de oportunidades (…)”, expresó.

Publicidad

En ese mismo sentido, manifiesta en la publicación que las denuncias que realizó a la Procuraduría “por presuntas irregularidades son inminentes y quedaron radicadas el día de ayer a las 8 de la mañana. Me volví incómoda. Los entes de control tienen la palabra”.

Publicidad

“Sé también que nunca hay que apegarse a nada. Que nadie es indispensable y que todo llega y todo se va. Que tratar de convertir lo público en privado puede generar esos desequilibrios tan perjudiciales sobre todo para la gente que espera de los que dirigen, dirijan bien. Yo no sé si lo hice bien o no. Eso no me compete, lo que sí sé es que le metí las tripas”, afirmó.

Vea la publicación completa:

Publicidad