Me negaban todos los derechos como empleada: demandante sobre contrato de prestación de servicios

Gloria Luz Manco, quien interpuso una demanda por su contrato de prestación de servicios, habló en Mañanas BLU sobre las condiciones que tuvo de pasar como empleada y la decisión del Consejo de Estado que puso en cintura a las entidades públicas que contratan ilimitadamente a trabajadores bajo esta modalidad.

“El origen se da en unas contrataciones de prestación de servicios con la Personería de Medellín desde el 29 de diciembre de 2005 hasta el 30 de diciembre de 2011, así está determinado, pero en realidad, trabajé hasta el 2 de enero de 2012”, contó.

“A mí me negaban absolutamente todos los derechos como empleada, me hacían pagar la seguridad social por cuenta mía, que era elevada. No tenía derecho a ninguna prestación social, todos salían a vacaciones, yo no. No tenía prima, no tenía ninguna garantía laboral”, agregó.

Sobre los contratos, dijo que “no tenía ninguna garantía (…) Uno sigue trabajando porque necesita que le vuelvan a firmar el contrato”.

El tribunal estableció este martes un periodo de 30 días hábiles, entre la finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, lo que significa que a un trabajador no le podrán renovar seguidamente el contrato.

“Para cualquier persona que quiera trabajar, esto es muy preocupante, no tienen garantía de que los vuelvan a llamar (…) Hay que pensar en los derechos fundamentales de las personas, de los trabajadores”, señaló Manco.

