Medicina Legal confirma dos menores entre cuerpos de la operación Azarías en Guaviare

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó que dos menores de edad hacen parte de los 20 cuerpos que ya fueron identificados, de un total de 24 recibidos el primero de septiembre y relacionados con los hechos ocurridos durante las acciones militares de la fuerza pública en la vereda Lagos del Dorado, zona rural de Miraflores, Guaviare, en el marco de la denominada Operación Azarías.

De acuerdo con el reporte de Medicina Legal, de los 24 cuerpos ingresados al Instituto, 20 ya fueron identificados, mientras que cuatro continúan en proceso de abordaje forense debido al estado en el que fueron recibidos. Entre los 20 cuerpos identificados hay ocho personas de sexo femenino y 12 de sexo masculino. El Instituto confirmó que dos de los cuerpos corresponden a menores de edad.

Los cuerpos están relacionados con las acciones militares desarrolladas en la vereda Lagos del Dorado, en Miraflores, Guaviare, contra integrantes del Frente Carolina Ramírez y su principal cabecilla, alias ‘El Tigre’ o ‘Pintado’.

Instituto Colombiano de Medicina Legal. Foto: Google Maps http://bit.ly/1FWLCkm

Los resultados de la operación fueron informados por el presidente ADLE, quien señaló integrantes de la estructura armada habían sido abatidos en combate.



Además de las personas reportadas como abatidas, en el desarrollo de la operación fueron capturadas seis personas, entre ellas alias ‘Víctor’, señalado como tercer cabecilla de la organización. Asimismo, fue reportada como una de las principales bajas la de alias ‘Tigre’ o ‘Pintado’, señalado como principal cabecilla del Frente Carolina Ramírez.

Dentro de los resultados de la operación también se informó sobre la recuperación de un menor de edad que habría sido víctima de reclutamiento ilícito. El menor fue puesto bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF.

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En cuanto a las incautaciones, las autoridades reportaron 28 fusiles, cuatro ametralladoras, tres pistolas, artefactos explosivos, granadas y material de guerra e intendencia.