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Medicina Legal reporta aumento de muertes de menores y alerta por desapariciones en Colombia

El director de Medicina Legal indicó que, dentro de los homicidios de menores, uno de los factores que más preocupa es la violencia intrafamiliar.

Foto de referencia
Menor de edad.
Foto de referencia: Meta IA
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 17 de sept, 2026

El director de Medicina Legal, Ariel Cortés, reportó un incremento en las muertes de menores de edad registradas en Colombia y señaló la violencia intrafamiliar como uno de los factores que genera mayor preocupación en los casos de homicidio.

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De acuerdo con las cifras presentadas por Cortés, durante el primer trimestre de 2025 se contabilizaron 884 muertes de menores de edad, mientras que en el mismo periodo de 2026 la cifra ascendió a 947.

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En cuanto a los homicidios, durante el primer semestre de 2025 se registraron 313 casos, mientras que en los primeros seis meses de 2026 fueron contabilizados 339. Las ciudades señaladas con mayor afectación son Cali, Bogotá, Barranquilla y Medellín.

El director de Medicina Legal indicó que, dentro de los homicidios de menores, uno de los factores que más preocupa es la violencia intrafamiliar.

Las cifras también incluyen los casos de desaparición de menores. Durante el primer trimestre de 2026 se registraron aproximadamente 2.500 casos, mientras que en los últimos diez años el acumulado llega a cerca de 17.500 menores reportados como desaparecidos.

Menor de edad, referencia.
Menor de edad, referencia.
Foto: generada por Image Fx

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Ante una desaparición, las autoridades activan la Alerta Rosa y la búsqueda puede ser reportada de manera inmediata. Las denuncias pueden presentarse ante Medicina Legal, la Fiscalía General de la Nación o la Policía Nacional, sin que sea necesario esperar 72 horas para iniciar la ruta de búsqueda.

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Estas cifras se conocen mientras las autoridades avanzan en la investigación por la desaparición y muerte de Ana Lucía González, una niña reportada como desaparecida el pasado 14 de septiembre en Mosquera, Cundinamarca.

Por Ahora, Continúa el proceso de plena identificación, por lo que la madre de la menor acudió a Medicina Legal para realizarse una prueba de ADN y nuevamente un reconocimiento fotográfico.

La familia de Ana Lucía espera que el procedimiento avance con celeridad para obtener la entrega del cuerpo y realizar su repatriación hacia Venezuela.

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Rafael González, tío de la menor, explicó que la familia pidió agilizar los resultados del examen de ADN, debido a las dificultades económicas que enfrenta mientras permanece en Colombia.

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