Medios británicos desvelan partidos amañados en torneos de ATP

"Durante la última década, 16 jugadores del Top 50 mundial fueron señalados ante el comité de ética del tenis por sospechas sobre el amaño de sus partidos", informa la BBC, precisando que "todos estos jugadores, entre ellos vencedores de torneos de Grand Slam, fueron autorizados a continuar su carrera".



La BBC y la página web BuzzFeed News, que no citan el nombre de ningún jugador, afirman haber tenido acceso a archivos secretos y haber visto pruebas de una corrupción a gran escala en el mundo del tenis.



Estos documentos están vinculados a una investigación de la ATP, la instancia dirigente del circuito profesional, en 2007, que revela que los sindicatos de apostantes en Rusia e Italia apostaban cientos de miles de dólares en partidos que consideraban amañados, tres de ellos en Wimbledon.



"El informe confidencial de los investigadores destinado al comité de ética, fechado en 2008, sugiere que se investigue a 28 jugadores, pero esto nunca se llevó a cabo", afirma la BBC.



Estas revelaciones llegan horas antes del inicio del Abierto de Australia, primer torneo de Grand Slam de la temporada, que comenzó el lunes en Melbourne. Según estos medios británicos, ocho de los jugadores incriminados, pero no castigados por la ATP, participan en el Abierto de Australia.



Según uno de los investigadores, Mark Phillips, un grupo de unos diez jugadores "se encontraba en el origen del problema". "Las evidencias eran fuertes, existía una buena oportunidad para acabar [con la corrupción] de raíz, de crear una fuerte disuasión y eliminar los elementos corruptores".



Los representantes de los sindicatos de apuestas se ponían en contacto con los jugadores en sus habitaciones de hotel durante los grandes torneos, prometiéndoles 50.000 dólares o más como recompensa, apunta BuzzFeed.



En Melbourne, el presidente de la ATP, Chris Kermode, desmintió cualquier intento de tapar el asunto. "Las autoridades del tenis rechazan cualquier acusación según la cual se habrían escondido pruebas del amaño de partidos o no habrían formado parte de una investigación en profundidad", aseguró.



"Nuestra posición es de tolerancia cero con cualquier forma de corrupción. No somos indulgentes, estamos vigilantes", añadió.



Respecto a la investigación de 2007, Kermode afirmó que los investigadores no aportaron pruebas suficientes sobre un partido sospechoso entre el ruso Nikolay Davydenko y el argentino Martín Vassallo Argüello.



"Nos hacen falta pruebas y no sospechas o rumores", añadió el presidente de la ATP, destacando que se pronunciaron 18 sanciones por corrupción, entre ellas seis suspensiones de por vida.



En 2009, la ATP introdujo reglas anticorrupción, pero estas no permiten perseguir delitos cometidos antes de su entrada en vigor.



