Menor de 14 años fue alcanzado por un disparo en Palermo, Huila

Bajo observación médica se encuentra en una clínica de Neiva un menor de 14 años que resultó gravemente herido tras recibir un impacto de bala en medio de un intercambio de disparos que se registró en un aparente hecho de atraco en zona rural del municipio de Palermo, en el norte del Huila.

Según información de las autoridades, varias personas que se encontraban disfrutando de un baño en un balneario del río Tune fueron sorprendidas por varios hombres jóvenes portando armas de fuego, quienes presuntamente pretendían cometer un hecho de inseguridad.

El comandante de la Policía Metropolitana de Neiva, el coronel Héctor Jairo Betancourt, confirmó que, por la gravedad de las heridas, el adolescente, quien se encontraba con su familia, tuvo que ser remitido a un centro asistencial de la ciudad donde recibe atención médica especializada.

“Fuimos informados que en la zona rural del municipio de Palermo, un sector concurrido por la comunidad, un menor de edad que departía con su familia lastimosamente resulta gravemente herido por arma de fuego, donde el menor, por la gravedad de la herida, tuvo que ser trasladado de urgencia a la ciudad de Neiva. La Policía rechaza este tipo de hechos y más cuando son contra nuestros niños y adolescentes”, indicó el coronel Betancourt.



Por su parte, Oswaldo Valenzuela, secretario de Gobierno de Palermo, rechazó los hechos, donde resultó gravemente herido el adolescente de 14 años de edad y anunció que se reunirá con la Policía y demás autoridades para tomar acciones urgentes ante estos casos de inseguridad que afectan la tranquilidad de los ciudadanos.

“Desde la administración municipal rechazamos y lamentamos estos casos de inseguridad, donde resulta gravemente lesionado un menor de 14 años. Hemos convocado a un consejo de seguridad para analizar estos temas, además que, por estos días, tenemos eventos culturales y la celebración de los 252 años de nuestro municipio. Vamos a evaluar y tomar las medidas que sean necesarias”, expresó a Blu Radio el secretario de gobierno de Palermo, Huila.

Entre tanto, las autoridades judiciales se desplazaron hasta el lugar para recolectar evidencias y testimonios de las personas que departían en el balneario que les permita identificar y dar con la ubicación de los responsables.