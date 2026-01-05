En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Audiencia de Maduro en Nueva York
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Menor de 14 años fue alcanzado por un disparo en Palermo, Huila

Menor de 14 años fue alcanzado por un disparo en Palermo, Huila

Los hechos ocurrieron en un balneario en zona rural de Palermo donde varias personas disfrutaban de un paseo familiar.

Publicidad

Publicidad

Publicidad