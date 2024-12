Menor de 4 años está desaparecido en Ibagué; la madre se lo habría llevado con engaños

Marco Arley Chocontá Torres, un joven padre de 25 años en Ibagué, quien tiene a cargo un menor de 4 años, asegura que su exesposa y madre del pequeño se llevó al niño mediante engaño para comprarle la ropa de Navidad y, desde entonces, se desconoce el paradero de ambos.

“Es que la mamá de mi hijo ayer fue por el niño a comprarle la ropa de Navidad y lo deje ir y se me lo llevo con engaños. Dijo que lo traía a las 6:00 de la tarde, que porque tenía que trabajar. A las 6:20 le escribo y ya no le llegan los mensajes, ya me había apagado el celular, fui donde ella trabaja Y me dicen que desde el viernes no trabaja porque está incapacitada. Fui donde los familiares y no me dan razón de ella o del niño, nada, no me dan razón de nada, miré la hora y no me dan razón de nada”, dijo Marco Arley, padre del menor.

Desde el mes de octubre, Marco Arley Choconta Torres tiene la custodia o cuidado personal del menor Ian David, según reza en un documento de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Regional Tolima , en su sede Zonal del barrio Jordán de Ibagué.

"Me dieron la custodia del bebe fue porque ella tiene una pareja que la maltrata física y verbalmente. En dos ocasiones el señor me le pego al niño y hasta él bebe lo dijo en la citación, ella no tiene estabilidad para tener al niño, el señor tiene una demanda que ella le puso por Fiscalía que casi la mata a golpes y el Bienestar le puso una demanda en contra por pegarle a mi hijo”, agregó el desesperado padre.

Marco Arley espera el pronto regreso de su hijo y su exesposa, Ingrid Tatiana Ocampo Cuellar, de 23 años, sin ningún contratiempo. Al parecer, la madre se habría comunicado con el grupo de Infancia y Adolescencia de la Policía Metropolitana de Ibagué , donde habría manifestado que se encontraba fuera de la ciudad y al momento colgó la llamada.

Hasta el momento ni las autoridades administrativas ni de Policía se han pronunciado sobre este caso que ocurrió sector de Nueva Castilla, de la comuna 8 de la capital tolimense.