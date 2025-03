Métale su tiro y échele la culpa a militares: aterrador audio de disidencias en El Plateado

“Hermano, reúname toda la gente y el que no quiera salir, métale su tiro y échele la culpa a los militares. Hijue**, porque hoy tenemos que quemar esos juguetes, sí o sí, ¿listo?”, en este aterrador audio, obtenido por inteligencia militar, se escucha a un peligroso cabecilla del frente 'Carlos Patiño' de las disidencias de las Farc, dando órdenes por radio para incinerar vehículos de la Fuerza Pública y amenazar a la población civil para que ataquen a los militares que hacen presencia en el corregimiento de El Plateado y otros municipios del Cañoy del Micay, en Cauca, tal y como se vivió en las últimas horas.

“Estamos en eso, estamos en eso”, le respondió otro delincuente al cabecilla, quien continuó la comunicación por radio amenazando a un adulto mayor con quitarle las hijas: “Y el viejito ese que no quiere colaborar, dígale que si quiere que vamos y le quitamos las hijas ¿listo?”.

Sin embargo, este no fue el único audio que fue obtenido por inteligencia militar, en otro se logra escuchar a alias 'Giovany' quien, bajo órdenes de alias 'Kevin', encabeza una escalada de amenazas de muerte con las que presionan a la población civil para adelantar asonadas contra las Fuerzas Militares. Incluso, en la grabación, este peligroso delincuente ordena que no se le compre hoja de coca a nadie, hasta que no saquen a todos los militares de esta zona del departamento del Cauca.

“Hágame un cruce. Consígame los números de todos esos compradores de hoja. Y nadie absolutamente nadie me compra una arrroba de hoja hasta nueva orden, listo, hasta que no salga el último militar. Y que también los quiero ver allá con la gente, con la población”, advirtió alias ‘Giovany’.

De acuerdo con un informe de inteligencia, el rol de otro criminal, conocido como alias 'Edwuar', cabecilla de la compañía 'Samanta Gómez' de la Estructura 'Carlos Patiño' en el municipio de El Tambo, Cauca, es mantener las rentas criminales del narcotráfico, la extorsión y la manipulación de comunidades, incitando a la violencia contra la Fuerza Pública. Este hombre, también bajo la dirección de alias 'Kevin', es quien lidera las asonadas en El Plateado.

Incluso, ha ordenado la fabricación de artefactos explosivos como bombas molotov para incinerar vehículos blindados, tal y como se vivió en las últimas horas en las que un militar, junto con 27 policías de la UNDMO, fueron secuestrados en el sector de La Hacienda.