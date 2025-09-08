Miembros de la Armada Nacional dispararon contra lancha de la Alcaldía de Mosquera, Nariño

Atacaron con disparos de fusil la embarcación en la que viajaba la alcaldesa del municipio de Mosquera, en Nariño, Karen Pineda. Pese a que la mandataria resultó ilesa, un asesor de la administración murió y uno de los escoltas fue herido.

El ataque se dio pasadas las 4:00 de la mañana de este lunes 8 de septiembre y se conoció que, en los confusos hechos, miembros de la Armada Nacional fueron quienes dispararon contra la embarcación.

Según el secretario de Gobierno del departamento, Freddy Gámez, y gobernador encargado de Nariño, los hechos se presentaron cuando la mandataria municipal intentaba salir de Mosquera hacia Tumaco para cumplir funciones oficiales de la Alcaldía de Mosquera.

El herido, un agente de policía que es escolta de la mandataria municipal, fue trasladado a Tumaco y de ahí a Cali para recibir atención médica.

Hasta el momento, y de acuerdo a las primeras informaciones extraoficiales, al parecer, ningún funcionario de la Alcaldía del municipio de Mosquera habría informado de la salida de la mandataria municipal a esa hora de la madrugada.



Anuncian investigaciones

Las autoridades y la Armada Nacional abrieron una investigación preliminar para establecer realmente qué fue lo que sucedió. Sí la lancha en la que se se transportaba la mandataria municipal desatendió un llamado de pared por parte de la Armada Nacional.