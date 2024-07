Migración Colombia: "Estamos fortaleciendo la presencia en el área del Darién"

El nuevo presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y su homólogo Gustavo Petro, dialogaron este lunes sobre la crisis migratoria en el Darién, la selva fronteriza entre ambos países usada a diario por centenares de transeúntes en su camino hacia Norteamérica.

La reunión entre ambos presidentes se celebró poco antes del acto de investidura de Mulino como mandatario de ese país centroamericano, informó el equipo de prensa del Gobierno entrante.

Petro dijo que si se frena la migración venezolana, el problema sería mínimo, según la información oficial.

"Mis dos países vecinos son vitales, no importa lo que pase. No hay problema que una buena amistad no pueda solventar", destacó Mulino, que insistió en que su país siempre ha tenido una cercana relación con Colombia, por lo que su gobierno estará abierto a estrechar la integración.

En diálogo con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, Carlos Fernando García, director de Migración Colombia, habló sobre las medidas y la situación en esta frontera.

"Nosotros no tenemos la capacidad de enfrentar actores armados. La función de Migración Colombia es, de una parte, garantizar el control de la gente que sale y entra del país", explicó.

Agregó, "en lo que venimos avanzando es en fortalecer la presencia de Migración Colombia en toda el área del Darién".

En ese sentido, explicó que el Gobierno nacional actual está aumentando de una parte el pie de fuerza, porque es y ha sido insuficiente. "Seguramente muchos funcionarios que están acá en Migración Colombia desde el Gobierno Duque y antes te lo pueden responder porque ellos han vivido todos estos años trabajando en migración Colombia tema de fondo no es ese. Nosotros seguimos siendo el primer país a nivel mundial, digamos, como con un liderazgo frente al tema de integra, de integración de corrientes migratorias".

El nuevo gobernante de Panamá ha planteado repatriar de manera masiva a los migrantes irregulares que atraviesan desde Colombia la selva, y ha pedido además a Estados Unidos un acuerdo de cooperación para que lo financie.

Petro y Mulino también exploraron la posibilidad de retomar el proyecto de interconexión eléctrica, un asunto en que el presidente colombiano manifestó su interés por reactivarlo al señalar que en su país se ha podido superar algunos de los obstáculos que paralizaron el proyecto en su momento, entre ellos el paso por las comunidades originarias.

Escuche aquí la entrevista: