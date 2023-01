¿Milagro en camino? Esposo de colombiana con cáncer terminal en EE.UU. reporta mejoría en su salud

Según el video publicado en las últimas horas, Paula se siente mucho más tranquila desde que llegó a su casa en California donde reside con su esposo y sus tres hijos, acontecimiento que habría influido en una mejora en su semblante y salud general.

“En el apartamento 1118, acá en Concord, California, se está empezando a obrar un milagro, realmente estamos empezando a sentirlo. Hemos tenido 3 días acá en el apartamento y hemos visto el cambio en ella”

A comienzos del año, la familia enfrentó unas de las situaciones más complejas que pueda vivir un ser humano, a tan solo un mes de que Paula había dado a luz a su pequeño hijo Juan José, los médicos le diagnosticaron un tumor cerebral que se encontraba en etapa IV.

Una noticia demoledora para la familia colombiana recién llegada al país americano y con un bebé recién nacido en casa.

“Tengo el tratamiento que va a levantar a mi esposa, con la cual voy a llegar hasta viejito. Estoy muy motivado y recargado de energía porque acá en la casa he podido descansar un poco más. He dormido al lado de ella y la he podido abrazar (…). Cada vez que conseguía un producto me daba mucha felicidad porque sé que me ayudará a tener a mi esposa por mucho tiempo más” dijo Vega en el video de casi una hora de duración.

En días pasados un tratamiento de radioterapia extremadamente agresivo dejó a Paula ciega y con fuertes dolores de cabeza que extinguían cada vez más la esperanza de que pudiera sobrevivir. Razón por la cual los médicos de ese país la desahuciaron.

“Está comiendo súper bien. Desde ayer ya empezó a reconocer siluetas. No ve completamente, pero uno se le para al frente y ella dice que ve la silueta. Estamos dándole todo el amor del mundo, preparándole la comida que le gusta y todos los mensajes que ustedes le envían la fortalece”.

La familia, además, se encuentra pidiendo la ayuda del Gobierno estadounidense para poder transportar a las familias de ambos colombianos a dicho país y pasar lo que, según los médicos, serían los últimos días de Paula junto a ella y su familia.